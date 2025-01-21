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Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
30,6 тысяч крымских семей получили материнский капитал в 2024 году. В республиканском отделении СФР рассказали, на что его чаще всего используют в Крыму. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T22:16
2025-01-21T22:16
2025-01-21T22:16
материнский капитал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 30,6 тысяч крымских семей получили материнский капитал в 2024 году. В республиканском отделении СФР рассказали, на что его чаще всего используют в Крыму.Вторым по популярности направлением стало образование. Средства сертификатов на оплату обучения детей направили более 10 тысяч родителей."Традиционно востребованным осталось и улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средства господдержки использовали свыше 6,5 тысяч крымских семей", - добавляют в Отделении СФР по республике.И напоминают, что также маткапитал можно потратить на накопительную пенсию родителей. Кроме того, правила программы позволяют выбрать как один вариант, так и распределить деньги по нескольким направлениям.Такие выплаты уде получили 540 семей.Программа поддержки семей с детьми начала работать в Республике Крым с 2015 года. Всего с начала реализации проекта в Крыму выдано более 220 тысяч сертификатов материнского капитала.В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в России продлят до 2030 годаВ России создан совет по демографической и семейной политикеИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, пособия и выплаты, общество, дети, новости крыма
Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
В Крыму 30,6 тысяч семей получили материнский капитал в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 30,6 тысяч крымских семей получили материнский капитал в 2024 году. В республиканском отделении СФР рассказали, на что его чаще всего используют в Крыму.
"Самым востребованным стало получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет. Этот вариант выбрали более 13,6 семей", - говорится в сообщении.
Вторым по популярности направлением стало образование. Средства сертификатов на оплату обучения детей направили более 10 тысяч родителей.
"Традиционно востребованным осталось и улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средства господдержки использовали свыше 6,5 тысяч крымских семей", - добавляют в Отделении СФР по республике.
И напоминают, что также маткапитал можно потратить на накопительную пенсию родителей. Кроме того, правила программы позволяют выбрать как один вариант, так и распределить деньги по нескольким направлениям.
"Крымские семьи могут получить остаток средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. Потратить эти средства можно на любые цели", - отмечают в СФР.
Такие выплаты уде получили 540 семей.
Программа поддержки семей с детьми начала работать в Республике Крым с 2015 года. Всего с начала реализации проекта в Крыму выдано более 220 тысяч сертификатов материнского капитала.
В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты
произойдет в феврале следующего года.
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