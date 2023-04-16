https://crimea.ria.ru/20230416/nepobezhdennye-kak-sovetskie-soldaty-osvobozhdali-yaltu-1128202713.html

Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту

Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту

Ялта отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 77 лет назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T08:01

2023-04-16T08:01

2023-04-16T08:01

крым

крым в великой отечественной войне

история

ялта

общество

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111422/71/1114227108_0:42:637:400_1920x0_80_0_0_5b568bcaf1d21ffe5802579713dec704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ялта отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 77 лет назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших их от немецко-фашистских захватчиков.Крымская наступательная операция весны 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском побережье.День за днем советские войска планомерно освобождали Крым. К середине апреля немецко-фашистских захватчиков выгнали из Армянска, Керчи, Феодосии, Симферополя, Бахчисарая и Алушты. На очереди – курортная столица полуострова Ялта и город-герой Севастополь, куда и отступали немцы.16 апреля 44-го со стороны Ай-Петри в сторону Ялты двинулся первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии под командованием полковника Преображенского.Со стороны поселка Никита в город вошли передовые отряды 383-й дивизии под командованием генерал-майора Горбачева, 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии под руководством полковника Самохвалова, 339-й стрелковой дивизии под командованием полковника Василенко и партизаны 7-й бригады Южного соединения. В освобождении Ялты принял участие также 10-й Ялтинский партизанский отряд и другие боевые соединения.Со стороны Алушты на помощь ялтинцам в это же время двигался 244-й Отдельный танковый полк. Войсками Отдельной Приморской армии Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года.С тех пор жители Большой Ялты ежегодно отмечают годовщину освобождения региона от фашистской оккупации. В этот день проводятся памятные и праздничные мероприятия, в которые принимают участие еще оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и гости полуострова.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в великой отечественной войне, история, ялта, общество, великая отечественная война