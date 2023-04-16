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Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту
Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту
Ялта отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 77 лет назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T08:01
2023-04-16T08:01
крым
крым в великой отечественной войне
история
ялта
общество
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ялта отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 77 лет назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших их от немецко-фашистских захватчиков.Крымская наступательная операция весны 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском побережье.День за днем советские войска планомерно освобождали Крым. К середине апреля немецко-фашистских захватчиков выгнали из Армянска, Керчи, Феодосии, Симферополя, Бахчисарая и Алушты. На очереди – курортная столица полуострова Ялта и город-герой Севастополь, куда и отступали немцы.16 апреля 44-го со стороны Ай-Петри в сторону Ялты двинулся первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии под командованием полковника Преображенского.Со стороны поселка Никита в город вошли передовые отряды 383-й дивизии под командованием генерал-майора Горбачева, 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии под руководством полковника Самохвалова, 339-й стрелковой дивизии под командованием полковника Василенко и партизаны 7-й бригады Южного соединения. В освобождении Ялты принял участие также 10-й Ялтинский партизанский отряд и другие боевые соединения.Со стороны Алушты на помощь ялтинцам в это же время двигался 244-й Отдельный танковый полк. Войсками Отдельной Приморской армии Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года.С тех пор жители Большой Ялты ежегодно отмечают годовщину освобождения региона от фашистской оккупации. В этот день проводятся памятные и праздничные мероприятия, в которые принимают участие еще оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и гости полуострова.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крым в великой отечественной войне, история, ялта, общество, великая отечественная война
Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту

Весна освобождения: как в Ялту зашли советские солдаты

08:01 16.04.2023
 
© Фото из открытых источниковСоветские солдаты на набережной Ялты. 1944 год
Советские солдаты на набережной Ялты. 1944 год
© Фото из открытых источников
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ялта отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 77 лет назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших их от немецко-фашистских захватчиков.
Крымская наступательная операция весны 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском побережье.
День за днем советские войска планомерно освобождали Крым. К середине апреля немецко-фашистских захватчиков выгнали из Армянска, Керчи, Феодосии, Симферополя, Бахчисарая и Алушты. На очереди – курортная столица полуострова Ялта и город-герой Севастополь, куда и отступали немцы.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
16 апреля 44-го со стороны Ай-Петри в сторону Ялты двинулся первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии под командованием полковника Преображенского.
Со стороны поселка Никита в город вошли передовые отряды 383-й дивизии под командованием генерал-майора Горбачева, 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии под руководством полковника Самохвалова, 339-й стрелковой дивизии под командованием полковника Василенко и партизаны 7-й бригады Южного соединения. В освобождении Ялты принял участие также 10-й Ялтинский партизанский отряд и другие боевые соединения.
Со стороны Алушты на помощь ялтинцам в это же время двигался 244-й Отдельный танковый полк. Войсками Отдельной Приморской армии Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года.
С тех пор жители Большой Ялты ежегодно отмечают годовщину освобождения региона от фашистской оккупации. В этот день проводятся памятные и праздничные мероприятия, в которые принимают участие еще оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и гости полуострова.
Материал подготовлен на основе открытых источников
 
КрымКрым в Великой Отечественной войнеИсторияЯлтаОбществоВеликая Отечественная война
 
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