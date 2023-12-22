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Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14
Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14 - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14
Количество жертв стрельбы в Карловом университете Праги увеличилось до 14 человек, ранены 25, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T07:41
2023-12-22T07:41
2023-12-22T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в Карловом университете Праги увеличилось до 14 человек, ранены 25, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о как минимум 10 погибших и 30 раненых.Суббота, 23 декабря, объявлена в Чехии днем траура.Стрельба в университете ПрагиВ четверг днем студент открыл стрельбу из самозарядной винтовки ZEV 308 Win AR10 калибра 7,62 мм по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами учебного заведения. По предварительным данным, преступник вначале ходил по коридору четвертого этажа, а затем выбрался на крышу. Оттуда он продолжил вести огонь, в том числе и по прибывшим на место полицейским.По сведениям чешских СМИ, убийцей оказался 24-летний Давид Козак, который, по предварительной версии следствия, прежде чем отправиться в университет, убил своего отца. После стрельбы по людям в университете Козак покончил с собой. Стрельба в Карловом университете стала самым кровавым массовым убийством в истории Чехии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чехия, новости, прага, происшествия, в мире, новости, оружие
Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14
Жертвами стрельбы в Карловом университете Праги стали 14 человек – полиция Чехии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в Карловом университете Праги увеличилось до 14 человек, ранены 25, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек, передает РИА Новости.
"Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", – сказал Вондрашек.
Ранее сообщалось
о как минимум 10 погибших и 30 раненых.
Суббота, 23 декабря, объявлена в Чехии днем траура.
Стрельба в университете Праги
В четверг днем студент открыл стрельбу из самозарядной винтовки ZEV 308 Win AR10 калибра 7,62 мм по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами учебного заведения. По предварительным данным, преступник вначале ходил по коридору четвертого этажа, а затем выбрался на крышу. Оттуда он продолжил вести огонь, в том числе и по прибывшим на место полицейским.
По сведениям чешских СМИ, убийцей оказался 24-летний Давид Козак, который, по предварительной версии следствия, прежде чем отправиться в университет, убил своего отца. После стрельбы по людям в университете Козак покончил с собой. Стрельба в Карловом университете стала самым кровавым массовым убийством в истории Чехии.