https://crimea.ria.ru/20231221/kak-minimum-10-chelovek-ubity-pri-strelbe-v-shkole-pragi-1133716840.html
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T19:56
2023-12-21T19:56
2023-12-21T20:02
чехия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пражскую службу спасения пишет РИА Новости.Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина покончил с собой, когда ,пытался скрыться от полицииГлава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку."Присутствие второго стрелка подтверждено не было", - заявил Ракушан в эфире телеканала ЧТ24.По данным местного телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг. Студенты прятались под партами в помещениях, вылазили на карниз, одна девушка сорвалась вниз и погибла.Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Все студенты эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район. На место выехал премьер-министр Петр Фиал, который находился в командировке.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чехия, происшествия, стрельба в школе, в мире, новости, общество
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
Десять человек погибли еще 30 ранены при стрельбе в школе в Праге
19:56 21.12.2023 (обновлено: 20:02 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пражскую службу спасения пишет РИА Новости.
"Одиннадцать человек погибли, включая нападавшего, девять серьезно раненых, 5-6 в состоянии средней тяжести, до 10 легко раненых", - говорится в сообщении службы.
Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина покончил с собой, когда ,пытался скрыться от полиции
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку.
"Присутствие второго стрелка подтверждено не было", - заявил Ракушан в эфире телеканала ЧТ24.
По данным местного телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг. Студенты прятались под партами в помещениях, вылазили на карниз, одна девушка сорвалась вниз и погибла.
Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.
Все студенты эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район. На место выехал премьер-министр Петр Фиал, который находился в командировке.