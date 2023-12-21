https://crimea.ria.ru/20231221/kak-minimum-10-chelovek-ubity-pri-strelbe-v-shkole-pragi-1133716840.html

Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги

Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги

Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T19:56

2023-12-21T19:56

2023-12-21T20:02

чехия

происшествия

стрельба в школе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пражскую службу спасения пишет РИА Новости.Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина покончил с собой, когда ,пытался скрыться от полицииГлава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку."Присутствие второго стрелка подтверждено не было", - заявил Ракушан в эфире телеканала ЧТ24.По данным местного телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг. Студенты прятались под партами в помещениях, вылазили на карниз, одна девушка сорвалась вниз и погибла.Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Все студенты эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район. На место выехал премьер-министр Петр Фиал, который находился в командировке.

чехия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, происшествия, стрельба в школе, в мире, новости, общество