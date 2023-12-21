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Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T19:56
2023-12-21T20:02
чехия
происшествия
стрельба в школе
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новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пражскую службу спасения пишет РИА Новости.Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина покончил с собой, когда ,пытался скрыться от полицииГлава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку."Присутствие второго стрелка подтверждено не было", - заявил Ракушан в эфире телеканала ЧТ24.По данным местного телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг. Студенты прятались под партами в помещениях, вылазили на карниз, одна девушка сорвалась вниз и погибла.Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Все студенты эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район. На место выехал премьер-министр Петр Фиал, который находился в командировке.
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РИА Новости Крым
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чехия, происшествия, стрельба в школе, в мире, новости, общество
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги

Десять человек погибли еще 30 ранены при стрельбе в школе в Праге

19:56 21.12.2023 (обновлено: 20:02 21.12.2023)
 
© MICHAL CIZEK / AFPПолицейский охраняет территорию возле Карлова университета в центре Праги, 21 декабря 2023 года.
Полицейский охраняет территорию возле Карлова университета в центре Праги, 21 декабря 2023 года.
© MICHAL CIZEK / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек стали жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пражскую службу спасения пишет РИА Новости.
"Одиннадцать человек погибли, включая нападавшего, девять серьезно раненых, 5-6 в состоянии средней тяжести, до 10 легко раненых", - говорится в сообщении службы.
Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина покончил с собой, когда ,пытался скрыться от полиции
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку.
"Присутствие второго стрелка подтверждено не было", - заявил Ракушан в эфире телеканала ЧТ24.
По данным местного телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг. Студенты прятались под партами в помещениях, вылазили на карниз, одна девушка сорвалась вниз и погибла.
Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.
Все студенты эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район. На место выехал премьер-министр Петр Фиал, который находился в командировке.
 
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