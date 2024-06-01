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Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
Дети из Херсонской области бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T11:50
2024-06-01T11:50
2024-06-01T11:50
крым
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оздоровление детей в крыму
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дети из Херсонской области бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, это стало возможно благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.Омбудсмен отметил, что после вхождения Херсонской области в состав РФ все дети в регионе бесплатно прошли комплексное медицинское обследование.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что Крым этим летом примет на отдых и оздоровление детей из Белгородской области. По словам главы республики Сергея Аксенова, 500 детей из региона приедут в Крым в июне и еще столько же - в августе.В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.Всего, по данным замминистра образования, науки и молодежи РК Оксаны Красниковой, этим летом около девяти тысяч детей из новых регионов России отдохнут в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозСемьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублейКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки в лагеря Крыма – омбудсмен