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Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
Дети из Херсонской области бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T11:50
2024-06-01T11:50
крым
мдц "артек"
дети
детский отдых
оздоровление детей в крыму
херсонская область
сергей георгиев
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дети из Херсонской области бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, это стало возможно благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.Омбудсмен отметил, что после вхождения Херсонской области в состав РФ все дети в регионе бесплатно прошли комплексное медицинское обследование.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что Крым этим летом примет на отдых и оздоровление детей из Белгородской области. По словам главы республики Сергея Аксенова, 500 детей из региона приедут в Крым в июне и еще столько же - в августе.В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.Всего, по данным замминистра образования, науки и молодежи РК Оксаны Красниковой, этим летом около девяти тысяч детей из новых регионов России отдохнут в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозСемьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублейКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России
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крым, мдц "артек", дети, детский отдых, оздоровление детей в крыму, херсонская область, сергей георгиев, новые регионы россии, общество, новости
Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым

Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки в лагеря Крыма – омбудсмен

11:50 01.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
Артек - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дети из Херсонской области бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
По его словам, это стало возможно благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.

"Отправляются и в "Артек", отправляются и в другие крымские лагеря… и в Краснодарский край. Эта программа проходит и в течение учебного года, потому что дети выезжают на соревнования, на различные конкурсы", – сказал Георгиев РИА Новости.

Омбудсмен отметил, что после вхождения Херсонской области в состав РФ все дети в регионе бесплатно прошли комплексное медицинское обследование.
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что Крым этим летом примет на отдых и оздоровление детей из Белгородской области. По словам главы республики Сергея Аксенова, 500 детей из региона приедут в Крым в июне и еще столько же - в августе.
В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.
Всего, по данным замминистра образования, науки и молодежи РК Оксаны Красниковой, этим летом около девяти тысяч детей из новых регионов России отдохнут в Крыму.
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КрымМДЦ "Артек"детиДетский отдыхОздоровление детей в КрымуХерсонская областьСергей ГеоргиевНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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