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Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей

Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей

Херсонская областная дума в ближайшее время примет закон, согласно которому семьи погибших в ходе специальной военной операции херсонцев получат дополнительно... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T15:52

2024-05-31T15:52

2024-05-31T15:54

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ГЕНИЧЕСК, 30 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская областная дума в ближайшее время примет закон, согласно которому семьи погибших в ходе специальной военной операции херсонцев получат дополнительно по 1 миллиону рублей, а тяжело раненым бойцам выплатят компенсацию в 750 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова."У нас на выходе находится региональный закон о мерах социальной поддержки наших защитников, которые получили ранения, а также семей погибших воинов. Федеральные министерства уже согласовали нам размер доплат: 250 тысяч рублей – за ранение средней степени тяжести, 750 тысяч – за тяжелое ранение. За погибшего бойца его семья получит региональную доплату в размере одного миллиона рублей. Наши депутаты готовы принять закон, сейчас идут заключительные согласования", – сказала руководитель ведомства.Бархатнова также отметила, что власти региона стараются оказывать всестороннюю поддержку семей участников СВО: закупают для них продукты, оказывают бесплатные юридические услуги, отправляют детей на отдых и оздоровление.Кроме того, выплаты за ранения и погибших родственников в Херсонской области продолжают получать гражданские лица, добавила министр. Их размер составляет 400 тысяч рублей за ранение и 2 миллиона – на погибшего. С 2022 года эти выплаты осуществлялись из резервного фона губернатора региона и осуществлялись аппаратом правительства. В марте этого года в правительство подан проект распоряжения о том, чтобы эти выплаты осуществляло министерство труда и соцзащиты.

https://crimea.ria.ru/20240531/prodlyat-li-v-khersonskoy-oblasti-vydachu-zhilischnykh-sertifikatov-1137740965.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, алла бархатнова, герои сво, соцзащита, выплаты и компенсации, новости, новые регионы россии