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Иностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый год

Иностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Иностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый год

Многие иностранцы, в том числе те, которые уже бывали в Крыму, хотели бы вернуться сюда снова, познакомившись с возможностями зимнего отдыха и оздоровления на... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T13:04

2024-12-10T13:04

2024-12-10T13:11

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Многие иностранцы, в том числе те, которые уже бывали в Крыму, хотели бы вернуться сюда снова, познакомившись с возможностями зимнего отдыха и оздоровления на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.C 29 ноября по 1 декабря в информационном павильоне парка "Зарядье" в Москве прошли "Дни Республики Крым", на которых Министерство курортов и туризма РК презентовало все возможности зимнего отдыха и оздоровления на полуострове.По словам Ганзия, эта работа предваряла старт большой новогодней акции "Новый год в Крыму как дома", которая вызывала огромный спрос как среди россиян, так и иностранцев."Это Китай, Иран, Индия, Палестина, ОАЭ, Саудовская Аравия. Огромное количество мероприятий в рамках акции проводилось, и они оставались там на длительный период времени, погружаясь в атмосферу и те наши традиции, которые Республика Крым презентовала, приглашая к нам в гости", – рассказал Ганзий.Среди разнообразия проектов в рамках программы прошла иммерсионная презентация лечебных грязей Сакского озера, были показаны улиточные бега, рисование новогодних открыток крымским вино и купажирование чаев. Особый ажиотаж, по словам министра, вызвал розыгрыш путевок в крымские санаторно-курортные учреждения."Нужно было видеть эмоции людей, когда они выигрывали эти путевки в Крым! Семья из Мурманска, например, которая выиграла в первый день работы выставки, и тот восторг, когда они поняли, что приедут в город Саки в 2025 году", – отметил Ганзий.В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годОн также признался, что был впечатлен тем, как реагировали на выставку иностранцы, знакомившиеся в том числе с проектом "Новый год в Крыму как дома".По его словам, среди иностранцев, заинтересованных в том, чтобы побывать в Крыму зимой, туристы из Китая.Из-за сложностей в логистике, а именно необходимости проводить достаточно большое количество времени в поездах, пока немногие из них готовы выбрать Крым для отдыха, отметил он. Тем не менее в том, что китайцы будут в числе тех иностранных гостей, которые ощутимо увеличат турпоток в республику сразу же, как только проблемы будут решены, Ганзий не сомневается."Китайские туристы были в Крыму с 2015 года, поэтому, как только мы наладим транспортную логистику, безусловно, ожидаем, что количество туристов с этой стороны увеличится. Они очень интересуются историей, связанной в том числе с Китайской Народной Республикой. В Крыму это направление тоже достаточно активно развивается, нам есть что показать", – заключил министр.Информационными партнерами проекта "Новый год в Крыму как дома" являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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