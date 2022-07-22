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Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу

Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу

Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская –... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T14:47

2022-07-22T14:47

2022-07-22T14:47

херсонская область

запорожская область

крым

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.Восстановленные ЛЭП будут использоваться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств для электроснабжения Херсонской и Запорожской областей."Население, промпотребители, соцобъекты в этих областях получат электроснабжение в случае отключения от энергосистемы Украины, будут обеспечены собственные нужды электростанций", - уточнили в ведомстве.В ноябре 2015 года радикальные националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым в Крым поставлялось более 80% электроэнергии. Около 2 миллионов крымчан, все предприятия и социальные объекты остались без электроснабжения. Так началась энергоблокада полуострова, по факту согласованная украинской властью и исполненная боевиками заочно осужденного в Крыму Ленура Ислямова. Блэкаут продлился вплоть до марта 2016 года, когда заработал энергомост из Кубани.После освобождения в ходе спецоперации Херсонской области представители местной ВГА заявили о намерении восстановить подорванные в 2015 году линии, это позволит Херсонщине получать с полуострова электроэнергию в случае прекращения поставок с территории Украины.

херсонская область

запорожская область

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, крым, энергосистема крыма