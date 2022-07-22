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Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская –... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T14:47
2022-07-22T14:47
2022-07-22T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.Восстановленные ЛЭП будут использоваться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств для электроснабжения Херсонской и Запорожской областей."Население, промпотребители, соцобъекты в этих областях получат электроснабжение в случае отключения от энергосистемы Украины, будут обеспечены собственные нужды электростанций", - уточнили в ведомстве.В ноябре 2015 года радикальные националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым в Крым поставлялось более 80% электроэнергии. Около 2 миллионов крымчан, все предприятия и социальные объекты остались без электроснабжения. Так началась энергоблокада полуострова, по факту согласованная украинской властью и исполненная боевиками заочно осужденного в Крыму Ленура Ислямова. Блэкаут продлился вплоть до марта 2016 года, когда заработал энергомост из Кубани.После освобождения в ходе спецоперации Херсонской области представители местной ВГА заявили о намерении восстановить подорванные в 2015 году линии, это позволит Херсонщине получать с полуострова электроэнергию в случае прекращения поставок с территории Украины.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, запорожская область, крым, энергосистема крыма
Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
Глава Минэнерго Шульгинов дал старт работе восстановленных ЛЭП между Крымом и Херсоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Это позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт", - говорится в сообщении.
Восстановленные ЛЭП будут использоваться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств для электроснабжения Херсонской и Запорожской областей.
"Население, промпотребители, соцобъекты в этих областях получат электроснабжение в случае отключения от энергосистемы Украины, будут обеспечены собственные нужды электростанций", - уточнили в ведомстве.
В ноябре 2015 года радикальные националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым в Крым поставлялось более 80% электроэнергии. Около 2 миллионов крымчан, все предприятия и социальные объекты остались без электроснабжения. Так началась энергоблокада полуострова, по факту согласованная украинской властью и исполненная боевиками заочно осужденного в Крыму Ленура Ислямова. Блэкаут продлился вплоть до марта 2016 года, когда заработал энергомост из Кубани.
После освобождения в ходе спецоперации Херсонской области представители местной ВГА заявили о намерении восстановить подорванные в 2015 году линии, это позволит Херсонщине получать с полуострова электроэнергию
в случае прекращения поставок с территории Украины.