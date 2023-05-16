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Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы
Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы
Общий объем потребления электроэнергии в Крыму на данный момент составляет 1971 мегаватт (МВт), что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T20:39
2023-05-16T20:39
энергосистема крыма
крымский энергомост
топливно-энергетический комплекс
игорь коринь
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Общий объем потребления электроэнергии в Крыму на данный момент составляет 1971 мегаватт (МВт), что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности полуострова с учетом энергомоста с материковой части страны. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.По словам министра, с момента вхождения Крыма в состав РФ наблюдается ежегодный прирост потребления электроэнергии. Так, в 2014 году этот показатель составлял 1296 МВт. Рост потребления электроэнергии обусловлен стремительным развитием ключевых отраслей экономики, лечебно-оздоровительного и туристического комплекса, сельского хозяйства, отрасли строительства, а также реализации инвестиционных проектов на территории Крыма.Коринь также добавил, что в минувшем году стартовала реализация инфраструктурных проектов, финансируемых за счет кредитов из федерального бюджета. Они предусматривают реконструкцию трех подстанций 100 кв ("Северная", "Мойнаки" и "Фотон") и строительство более 36 км линий электропередачи. Общая сумма финансирования на 2022-2024 годы составит 5,4 млрд рублей.Ранее глава минэнерго Крыма сообщил, что республика в полном объеме удовлетворяет потребности Херсонской и Запорожской областей в электроэнергии. По его словам, текущий переток из Крыма в соседний регион составляет около 400 МВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
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энергосистема крыма, крымский энергомост, топливно-энергетический комплекс, игорь коринь, новости крыма, крым, новые регионы россии, крымтэц, минтопэнерго крыма
Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

Минэнерго Крыма: полуостров сегодня потребляет 70% от всей возможной генерирующей мощности

20:39 16.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТаврическая ТЭС
Таврическая ТЭС - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Общий объем потребления электроэнергии в Крыму на данный момент составляет 1971 мегаватт (МВт), что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности полуострова с учетом энергомоста с материковой части страны. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.
"На сегодняшний день потребители в полной мере обеспечены электроэнергией в достаточном количестве для жизнедеятельности и социально-экономического развития Крымского полуострова. Установленная электрическая мощность в Крыму – 1971 мегаватт. Максимальная суммарная возможная генерирующая мощность полуострова составляет 2821 мегаватт. Она включает генерацию Таврической и Балаклавской ТЭС, солнечной генерации, "КрымТЭЦ" и энергомоста", – сказал руководитель ведомства на заседании президиума Госсовета РК.
По словам министра, с момента вхождения Крыма в состав РФ наблюдается ежегодный прирост потребления электроэнергии. Так, в 2014 году этот показатель составлял 1296 МВт. Рост потребления электроэнергии обусловлен стремительным развитием ключевых отраслей экономики, лечебно-оздоровительного и туристического комплекса, сельского хозяйства, отрасли строительства, а также реализации инвестиционных проектов на территории Крыма.
Коринь также добавил, что в минувшем году стартовала реализация инфраструктурных проектов, финансируемых за счет кредитов из федерального бюджета. Они предусматривают реконструкцию трех подстанций 100 кв ("Северная", "Мойнаки" и "Фотон") и строительство более 36 км линий электропередачи. Общая сумма финансирования на 2022-2024 годы составит 5,4 млрд рублей.
Ранее глава минэнерго Крыма сообщил, что республика в полном объеме удовлетворяет потребности Херсонской и Запорожской областей в электроэнергии. По его словам, текущий переток из Крыма в соседний регион составляет около 400 МВт.
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