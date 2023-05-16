https://crimea.ria.ru/20230516/potreblenie-rastet-khvatit-li-krymu-elektroenergii-v-blizhayshie-gody-1128753859.html

Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

Общий объем потребления электроэнергии в Крыму на данный момент составляет 1971 мегаватт (МВт), что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T20:39

2023-05-16T20:39

2023-05-16T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Общий объем потребления электроэнергии в Крыму на данный момент составляет 1971 мегаватт (МВт), что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности полуострова с учетом энергомоста с материковой части страны. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.По словам министра, с момента вхождения Крыма в состав РФ наблюдается ежегодный прирост потребления электроэнергии. Так, в 2014 году этот показатель составлял 1296 МВт. Рост потребления электроэнергии обусловлен стремительным развитием ключевых отраслей экономики, лечебно-оздоровительного и туристического комплекса, сельского хозяйства, отрасли строительства, а также реализации инвестиционных проектов на территории Крыма.Коринь также добавил, что в минувшем году стартовала реализация инфраструктурных проектов, финансируемых за счет кредитов из федерального бюджета. Они предусматривают реконструкцию трех подстанций 100 кв ("Северная", "Мойнаки" и "Фотон") и строительство более 36 км линий электропередачи. Общая сумма финансирования на 2022-2024 годы составит 5,4 млрд рублей.Ранее глава минэнерго Крыма сообщил, что республика в полном объеме удовлетворяет потребности Херсонской и Запорожской областей в электроэнергии. По его словам, текущий переток из Крыма в соседний регион составляет около 400 МВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики

https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html

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