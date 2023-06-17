https://crimea.ria.ru/20230617/tri-bespilotnika-vsu-atakovali-nefteperegonnuyu-stantsiyu-v-bryanskoy-oblasti-1129450344.html
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
обстрелы брянской области
брянская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что российские системы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.В последние месяцы ВСУ регулярно ведут обстрелы приграничных территорий РФ, в том числе Брянской области. По территориям бьют из "Градов", а также сбрасывают гранаты с дронов на населенные пункты. Три дня назад глава региона сообщал об обстреле ВСУ деревни в Севском районе, где в результате пострадали люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-upravlyaemymi-raketami-i-dronami-1129423672.html
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обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
Богомаз: ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области