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Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
обстрелы брянской области
брянская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что российские системы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.В последние месяцы ВСУ регулярно ведут обстрелы приграничных территорий РФ, в том числе Брянской области. По территориям бьют из "Градов", а также сбрасывают гранаты с дронов на населенные пункты. Три дня назад глава региона сообщал об обстреле ВСУ деревни в Севском районе, где в результате пострадали люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-upravlyaemymi-raketami-i-dronami-1129423672.html
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обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз
Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области

Богомаз: ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области

15:08 17.06.2023
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", – сообщил Багомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что российские системы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.
В последние месяцы ВСУ регулярно ведут обстрелы приграничных территорий РФ, в том числе Брянской области. По территориям бьют из "Градов", а также сбрасывают гранаты с дронов на населенные пункты.
Три дня назад глава региона сообщал об обстреле ВСУ деревни в Севском районе, где в результате пострадали люди.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Александр Богомаз
 
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