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Украинский беспилотник сбит в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Украинский беспилотник сбит в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T08:53
2023-05-16T08:54
брянская область
происшествия
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.Ранее украинский беспилотник атаковал консервный завод в Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Такой режим вводится для усиления работы спецслужб, но граждане должны им содействовать и быть более бдительными. Аналогичные меры введены в Курской, Белгородской и других граничащих с Украиной регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиРоссийская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowГде в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, новости
Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Губернатор Брянской области: система ПВО сбила украинский беспилотник в Клинцах

08:53 16.05.2023 (обновлено: 08:54 16.05.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее украинский беспилотник атаковал консервный завод в Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Такой режим вводится для усиления работы спецслужб, но граждане должны им содействовать и быть более бдительными. Аналогичные меры введены в Курской, Белгородской и других граничащих с Украиной регионах.
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