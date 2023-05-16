https://crimea.ria.ru/20230516/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-v-bryanskoy-oblasti-1128741792.html
Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Украинский беспилотник сбит в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T08:53
2023-05-16T08:53
2023-05-16T08:54
брянская область
происшествия
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.Ранее украинский беспилотник атаковал консервный завод в Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Такой режим вводится для усиления работы спецслужб, но граждане должны им содействовать и быть более бдительными. Аналогичные меры введены в Курской, Белгородской и других граничащих с Украиной регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиРоссийская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowГде в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, происшествия, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, новости
Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Губернатор Брянской области: система ПВО сбила украинский беспилотник в Клинцах
08:53 16.05.2023 (обновлено: 08:54 16.05.2023)