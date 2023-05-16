https://crimea.ria.ru/20230516/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-v-bryanskoy-oblasti-1128741792.html

Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотник сбит в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T08:53

2023-05-16T08:53

2023-05-16T08:54

брянская область

происшествия

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

александр богомаз

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.Ранее украинский беспилотник атаковал консервный завод в Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Такой режим вводится для усиления работы спецслужб, но граждане должны им содействовать и быть более бдительными. Аналогичные меры введены в Курской, Белгородской и других граничащих с Украиной регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиРоссийская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowГде в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, новости