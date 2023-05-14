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Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T10:20
2023-05-14T10:20
2023-05-14T10:20
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания. На место незамедлительно прибыли оперативные службы.Предприятие выпускает консервы, молочную продукцию, индивидуальные рационы питания, готовые первые и вторые блюда.Ранее дрон ВСУ нанес удар по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Повреждения получили бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Обошлось без пострадавших. Неделей ранее под обстрел украинского беспилотника попало административное здание города Стародуб Брянской области. Пострадавших нет.После начала проведения спецоперации, украинские вооруженные формирования регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают приграничные российские регионы.Так, 10 мая системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Его обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но были повреждены газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
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александр богомаз, брянская область, украина, россия, сво, новости, происшествия, обстрелы брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Богомаз: украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания. На место незамедлительно прибыли оперативные службы.
Предприятие выпускает консервы, молочную продукцию, индивидуальные рационы питания, готовые первые и вторые блюда.
Ранее дрон ВСУ нанес удар
по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Повреждения получили бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Обошлось без пострадавших. Неделей ранее под обстрел украинского беспилотника попало административное здание города Стародуб Брянской области. Пострадавших нет.
После начала проведения спецоперации, украинские вооруженные формирования регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают приграничные российские регионы.
Так, 10 мая системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник
. Его обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но были повреждены газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
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