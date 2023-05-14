https://crimea.ria.ru/20230514/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-konservnyy-zavod-v-bryanskoy-oblasti-1128710923.html

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T10:20

2023-05-14T10:20

2023-05-14T10:20

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания. На место незамедлительно прибыли оперативные службы.Предприятие выпускает консервы, молочную продукцию, индивидуальные рационы питания, готовые первые и вторые блюда.Ранее дрон ВСУ нанес удар по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Повреждения получили бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Обошлось без пострадавших. Неделей ранее под обстрел украинского беспилотника попало административное здание города Стародуб Брянской области. Пострадавших нет.После начала проведения спецоперации, украинские вооруженные формирования регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают приграничные российские регионы.Так, 10 мая системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Его обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но были повреждены газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие

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александр богомаз, брянская область, украина, россия, сво, новости, происшествия, обстрелы брянской области