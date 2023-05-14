Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230514/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-konservnyy-zavod-v-bryanskoy-oblasti-1128710923.html
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T10:20
2023-05-14T10:20
александр богомаз
брянская область
украина
россия
сво
новости
происшествия
обстрелы брянской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:641:960:1181_1920x0_80_0_0_790e9305a43855dcc44805730eae5ea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания. На место незамедлительно прибыли оперативные службы.Предприятие выпускает консервы, молочную продукцию, индивидуальные рационы питания, готовые первые и вторые блюда.Ранее дрон ВСУ нанес удар по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Повреждения получили бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Обошлось без пострадавших. Неделей ранее под обстрел украинского беспилотника попало административное здание города Стародуб Брянской области. Пострадавших нет.После начала проведения спецоперации, украинские вооруженные формирования регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают приграничные российские регионы.Так, 10 мая системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Его обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но были повреждены газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
брянская область
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:551:960:1271_1920x0_80_0_0_53d69546cd5f42317c0a6441b5c45cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр богомаз, брянская область, украина, россия, сво, новости, происшествия, обстрелы брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Богомаз: украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

10:20 14.05.2023
 
© Telegram Александр БогомазРезультат обстрела ВСУ Брянской области.
Результат обстрела ВСУ Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Консервный завод в Стародубе Брянской области был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Он уточнил, что в результате сброса боеприпаса повреждения получила кровля здания. На место незамедлительно прибыли оперативные службы.
Предприятие выпускает консервы, молочную продукцию, индивидуальные рационы питания, готовые первые и вторые блюда.
Ранее дрон ВСУ нанес удар по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Повреждения получили бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Обошлось без пострадавших. Неделей ранее под обстрел украинского беспилотника попало административное здание города Стародуб Брянской области. Пострадавших нет.
После начала проведения спецоперации, украинские вооруженные формирования регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают приграничные российские регионы.
Так, 10 мая системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Его обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но были повреждены газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
 
Александр БогомазБрянская областьУкраинаРоссияСВОНовостиПроисшествияОбстрелы Брянской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
10:40Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"
10:20Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
09:48Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
09:22В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР
08:54Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
08:22Турция выбирает президента
08:01В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
00:01Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
19:59Главные события и заявления дня: 13 мая
19:19Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера
18:56Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
18:36Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота
18:10Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели
17:33ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
17:11Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
16:22Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
15:43Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
15:27Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
Лента новостейМолния