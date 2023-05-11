https://crimea.ria.ru/20230511/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-klintsovskuyu-neftebazu-1128653650.html
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, повреждены бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T10:24
2023-05-11T10:24
2023-05-11T10:27
брянская область
беспилотник (дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, повреждены бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщалось, в четверг под обстрел украинского беспилотника попало административное здание в городе Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.После начала спецоперации ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую, Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. Так, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
https://crimea.ria.ru/20230504/vsu-pytalis-dronami-udarit-po-khersonskoy-oblasti--ataka-otbita-1128522081.html
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брянская область, беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Богомаз: украинский беспилотник в четверг атаковал Клинцовскую нефтебазу
10:24 11.05.2023 (обновлено: 10:27 11.05.2023)