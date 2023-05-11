Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-klintsovskuyu-neftebazu-1128653650.html
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, повреждены бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T10:24
2023-05-11T10:27
брянская область
беспилотник (дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, повреждены бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщалось, в четверг под обстрел украинского беспилотника попало административное здание в городе Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.После начала спецоперации ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую, Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. Так, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
https://crimea.ria.ru/20230504/vsu-pytalis-dronami-udarit-po-khersonskoy-oblasti--ataka-otbita-1128522081.html
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d54f7ed9d2dd1f971cf2882472c902ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу

Богомаз: украинский беспилотник в четверг атаковал Клинцовскую нефтебазу

10:24 11.05.2023 (обновлено: 10:27 11.05.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, повреждены бетонное основание и цистерна для нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу акционерного общества "Брянскнефтепродукт" ПАО "Роснефть". Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Как сообщалось, в четверг под обстрел украинского беспилотника попало административное здание в городе Стародубе Брянской области. Пострадавших нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
После начала спецоперации ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую, Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. Так, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
Работа ПВО ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 09:09
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
 
Брянская областьБеспилотник (дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
10:22В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
09:53Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
09:32В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
09:21ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
08:46Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
08:22В Севастополе на три дня отключат газ
07:51"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
07:28Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
07:02Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
00:01Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
22:13На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось
22:02Главные события и заявления дня: 10 мая
21:56В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
21:23Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света
20:47Где и когда возможно украинское наступление
20:26В Крыму стартует фестиваль документального кино
20:05ФСБ предотвратила теракт в центре Самары
19:53Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию
Лента новостейМолния