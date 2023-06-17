https://crimea.ria.ru/20230617/rossiyskie-voyska-otrazili-13-atak-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1129451505.html

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T16:35

2023-06-17T16:35

2023-06-17T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение суток отразили семь атак ВСУ под Белогоровкой и Верхнекаменкой в ЛНР, а также в районе населенных пунктов Новокалиново, Первомайское и Марьинка в ДНР.Еще три попытки атаковать противник предпринял на Запорожском направлении, в районах сел Жеребянка и Малая Токмачка и у поселка Мирное в Запорожской области.Только на этих трех направлениях безвозвратные потери противника составили более 600 человек. Всего за сутки на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли более 735 человек.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, новости