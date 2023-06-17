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Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T16:35
2023-06-17T16:35
министерство обороны рф
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россия
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение суток отразили семь атак ВСУ под Белогоровкой и Верхнекаменкой в ЛНР, а также в районе населенных пунктов Новокалиново, Первомайское и Марьинка в ДНР.Еще три попытки атаковать противник предпринял на Запорожском направлении, в районах сел Жеребянка и Малая Токмачка и у поселка Мирное в Запорожской области.Только на этих трех направлениях безвозвратные потери противника составили более 600 человек. Всего за сутки на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли более 735 человек.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
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Новости
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, новости
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях

Армия России отразила 13 ВСУ атак на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях

16:35 17.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Времевского выступа ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", – говорится в сообщении.
Также на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение суток отразили семь атак ВСУ под Белогоровкой и Верхнекаменкой в ЛНР, а также в районе населенных пунктов Новокалиново, Первомайское и Марьинка в ДНР.
Еще три попытки атаковать противник предпринял на Запорожском направлении, в районах сел Жеребянка и Малая Токмачка и у поселка Мирное в Запорожской области.
Только на этих трех направлениях безвозвратные потери противника составили более 600 человек. Всего за сутки на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли более 735 человек.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ.
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