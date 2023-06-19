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Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
В Запорожской области ликвидирована крупная украинская диверсионно-разведывательная группа, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T12:23
2023-06-19T12:23
владимир рогов
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская диверсионно-разведывательная группа, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.По его данным, попытка прорыва произошла в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта.В результате короткого боестолкновения диверсионная группа противника ликвидирована, также уничтожен грузовик, на котором они перемещались.Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойЗачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию
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РИА Новости Крым
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владимир рогов, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье

Рогов: в Запорожской области уничтожены вражеские диверсанты в российской форме

12:23 19.06.2023
 
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Боец ВС РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская диверсионно-разведывательная группа, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его данным, попытка прорыва произошла в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта.
"Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов. Диверсанты попались на том, что "приехали за ранеными" значительно позже того, как это сделала наша настоящая эвакуационная группа", - уточнил детали Рогов.
В результате короткого боестолкновения диверсионная группа противника ликвидирована, также уничтожен грузовик, на котором они перемещались.
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Владимир РоговЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флотНовости
 
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