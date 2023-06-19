Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье

"Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов. Диверсанты попались на том, что "приехали за ранеными" значительно позже того, как это сделала наша настоящая эвакуационная группа", - уточнил детали Рогов.