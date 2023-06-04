https://crimea.ria.ru/20230604/zachem-diversanty-prodolzhayut-zavedomo-provalnye-ataki-na-rossiyu-1129182110.html

Зачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию

Зачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Зачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию

Основная цель диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые заведомо безуспешно пытаются прорваться на приграничные территории России, откуда всегда их... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T20:51

2023-06-04T20:51

2023-06-04T20:51

россия

диверсанты

происшествия

общество

безопасность

мнения

михаил онуфриенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Основная цель диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые заведомо безуспешно пытаются прорваться на приграничные территории России, откуда всегда их вытесняют и уничтожают, - вывести из равновесия местное мирное население. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Он отметил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области, который находится под ежедневным обстрелом, нет военных структур, боевики бьют по жилой инфраструктуре."Это сознательное уничтожение гражданской инфраструктуры. И это то, что происходит, и будет происходить, пока существует киевская хунта", - заключил эксперт.Вечером 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса, но при условии сохранения жизней людей. Позже в Минобороны уточнили детали. По данным силового ведомства, диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка. По противнику нанесен артиллерийский удар, враг рассеян и отошел.Это уже не первая попытка боевиков прорвать российскую границу в этом направлении. Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, диверсанты, происшествия, общество, безопасность, мнения, михаил онуфриенко