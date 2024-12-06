https://crimea.ria.ru/20241206/kievskiy-rezhim-poteryal-13-tysyach-boevikov-za-nedelyu-1142436684.html

Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю

Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю

Российские военные за неделю уничтожили 13 160 украинских боевиков, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе американского, британского,... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T13:21

2024-12-06T13:21

2024-12-06T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили 13 160 украинских боевиков, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе американского, британского, турецкого и немецкого производства. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" за неделю ликвидировали до 2210 военнослужащих ВСУ, девять танков, в том числе немецкий Leopard, 42 боевые бронированные машины, из них три американских БМП Bradley, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, отразив 64 контратаки. Противник потерял более 3500 человек, танк Leopard, девять боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки разбили свыше 2400 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований - свыше 3600 солдат, 31 боевая бронированная машина, шесть бронетранспортеров, 16 бронемашин, из них две турецкие Kirpi, американская бронемашина MaxxPro, британский бронеавтомобиль Mastiff, 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.Группировка "Восток" отразила 15 контратак штурмовых групп, ликвидировала до 950 военнослужащих, пять танков, 15 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять самоходных артиллерийских установок.Подразделения "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами.Кроме того, за неделю освобождены населенные пункты Ильинка, Романовка, Петровка, Пустынка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики, Новодаровка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыНовости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за суткиРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика