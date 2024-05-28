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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T18:42
2024-05-28T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Парламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит РИА Новости.Юридический комитет парламента Грузии поддержал преодоление вето президента 27 мая. Парламенту необходимо было набрать простое большинство голосов.Папуашвили отметил, что во вторник состоялось два голосования. Первое – против мотивированных замечаний президента и второе – за первоначальную редакцию закона об иноагентах, который ранее был принят парламентом по итогам трех чтений.История принятия документаПарламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в марте 2023 года. После чего в столице страны Тбилиси начались массовые митинги, которые полиция разгоняла с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге власти отозвали документ из парламента.В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение. Во втором чтении документ приняли 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия закона.На следующий день МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить действие закона.В третьем и окончательном чтении грузинский парламент проголосовал за закон 14 мая. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето.Ряд экспертов высказывали мнения о том, что в Грузии на фоне беспорядков, которые финансировались Западом, не исключен "майдан" по украинскому сценарию. Также предполагалось, что протесты могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в отношении оппозиции. Аналитики отмечали, что у парламента Грузии, как и у правительства, есть только один путь – "держаться", и премьер Ираклий Кобахидзе "держится стойко".Грузинский закон об иноагентах предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективыПока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценариюВоюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии
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грузия, в мире, иноагенты, закон и право, новости, политика
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах

18:42 28.05.2024
 
© РИА Новости . StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Парламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит РИА Новости.
Юридический комитет парламента Грузии поддержал преодоление вето президента 27 мая. Парламенту необходимо было набрать простое большинство голосов.
Папуашвили отметил, что во вторник состоялось два голосования. Первое – против мотивированных замечаний президента и второе – за первоначальную редакцию закона об иноагентах, который ранее был принят парламентом по итогам трех чтений.

"84 депутата за, четверо против. Закон принят", – сообщил Папуашвили.

История принятия документа

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в марте 2023 года. После чего в столице страны Тбилиси начались массовые митинги, которые полиция разгоняла с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге власти отозвали документ из парламента.
В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение. Во втором чтении документ приняли 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия закона.
На следующий день МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить действие закона.
В третьем и окончательном чтении грузинский парламент проголосовал за закон 14 мая. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето.
Ряд экспертов высказывали мнения о том, что в Грузии на фоне беспорядков, которые финансировались Западом, не исключен "майдан" по украинскому сценарию. Также предполагалось, что протесты могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в отношении оппозиции.
Аналитики отмечали, что у парламента Грузии, как и у правительства, есть только один путь – "держаться", и премьер Ираклий Кобахидзе "держится стойко".
Грузинский закон об иноагентах предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.
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