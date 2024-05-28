https://crimea.ria.ru/20240528/parlament-gruzii-preodolel-veto-prezidenta-na-zakon-ob-inoagentakh-1137666215.html

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T18:42

2024-05-28T18:42

2024-05-28T18:42

грузия

в мире

иноагенты

закон и право

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127423078_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_c0277104370ed4b691c7a70137e67d2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Парламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит РИА Новости.Юридический комитет парламента Грузии поддержал преодоление вето президента 27 мая. Парламенту необходимо было набрать простое большинство голосов.Папуашвили отметил, что во вторник состоялось два голосования. Первое – против мотивированных замечаний президента и второе – за первоначальную редакцию закона об иноагентах, который ранее был принят парламентом по итогам трех чтений.История принятия документаПарламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в марте 2023 года. После чего в столице страны Тбилиси начались массовые митинги, которые полиция разгоняла с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге власти отозвали документ из парламента.В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение. Во втором чтении документ приняли 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия закона.На следующий день МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить действие закона.В третьем и окончательном чтении грузинский парламент проголосовал за закон 14 мая. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето.Ряд экспертов высказывали мнения о том, что в Грузии на фоне беспорядков, которые финансировались Западом, не исключен "майдан" по украинскому сценарию. Также предполагалось, что протесты могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в отношении оппозиции. Аналитики отмечали, что у парламента Грузии, как и у правительства, есть только один путь – "держаться", и премьер Ираклий Кобахидзе "держится стойко".Грузинский закон об иноагентах предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективыПока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценариюВоюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, иноагенты, закон и право, новости, политика