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Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ
В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T07:29
2023-05-23T08:12
радио "спутник в крыму"
екатерина типакова
егэ
образование в крыму и севастополе
министерство образования крыма
новости
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Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму
Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых популярных предметах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Популярные предметыПо ее словам, традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года. При этом крымские выпускники чаще всего стремятся поступить в самые престижные вузы страны, выбирая учебные заведения на материковой части России.Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году &gt;&gt;Правила для выпускниковВсем участникам экзамена запрещается выносить из аудитории и фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться телефоном, письменными заметками, разговаривать и обмениваться предметами с другими участниками экзамена, покидать аудитории без сопровождения. Апелляцию на нарушения подать нельзя, пересдать экзамен можно будут только через год. А вот результаты ЕГЭ можно попробовать опротестовать.Те, кто не смог явиться на аттестацию - таких традиционно бывает около 5% - могут обратиться в государственную аттестационную комиссию Крыма, подать заявление и документ, подтверждающий уважительность причины неявки на экзамен: справка о болезни, официальный вызов на соревнования и так далее. Такого участника допустят к сдаче ЕГЭ в резервный день.Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ &gt;&gt;Безопасность в аудиторияхПо словам Типаковой, за безопасность отвечает межведомственная группа, представленная специалистами минздрава, "Крымэнерго", полиции и МЧС. Предварительно пункты проверили на уровень антитеррористической защищенности. В каждом муниципалитете разработан алгоритм действий в случае любых угроз или сообщений об угрозах.Преференции новым регионамОсобенности проведения государственной итоговой аттестации установлены для ребят из освобожденных регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них в этом году предоставляется право пройти ЕГЭ в форме промежуточной аттестации.Всего на территории Крыма сейчас зарегистрированы 56 выпускников из новых регионов. В высшие учебные заведения они также будут поступать по упрощенной схеме.Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассниковПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
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екатерина типакова, егэ, образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, новости, новости крыма, крым, общество
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ

Организаторы: как в Крыму будет проходить сдача Единого госэкзамена

07:29 23.05.2023 (обновлено: 08:12 23.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
ЕГЭ русский язык - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых популярных предметах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму
07:29

Популярные предметы

"На участие в ЕГЭ зарегистрировано 9790 человек, из них 8950 - выпускники текущего учебного года. Во время основного периода ЕГЭ будет задействовано 60 пунктов на базе образовательных учреждений, во всех пунктах применяется передача экзаменационных материалов по Интернету и сканирование в аудиториях. 834 аудитории 100% будут охвачены видеонаблюдением", - рассказала Типакова.
По ее словам, традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года.
При этом крымские выпускники чаще всего стремятся поступить в самые престижные вузы страны, выбирая учебные заведения на материковой части России.
Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году >>

Правила для выпускников

Всем участникам экзамена запрещается выносить из аудитории и фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться телефоном, письменными заметками, разговаривать и обмениваться предметами с другими участниками экзамена, покидать аудитории без сопровождения. Апелляцию на нарушения подать нельзя, пересдать экзамен можно будут только через год. А вот результаты ЕГЭ можно попробовать опротестовать.
"Например, за 2022 год конфликтная комиссия заседала 17 раз, были рассмотрены 239 апелляций о несогласии с выставленными баллами. 58 из них удовлетворены, остальные отклонены. Максимальное число поданных апелляций - по математике, на втором месте обществознание, на третьем - русский язык. В 2021 году апелляций было значительно больше - 554, из которых удовлетворены были 200", - приводит статистику Типакова.
Те, кто не смог явиться на аттестацию - таких традиционно бывает около 5% - могут обратиться в государственную аттестационную комиссию Крыма, подать заявление и документ, подтверждающий уважительность причины неявки на экзамен: справка о болезни, официальный вызов на соревнования и так далее. Такого участника допустят к сдаче ЕГЭ в резервный день.
Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ >>

Безопасность в аудиториях

По словам Типаковой, за безопасность отвечает межведомственная группа, представленная специалистами минздрава, "Крымэнерго", полиции и МЧС. Предварительно пункты проверили на уровень антитеррористической защищенности. В каждом муниципалитете разработан алгоритм действий в случае любых угроз или сообщений об угрозах.

"Все 60 пунктов не новые, работали в прошлом году. Второй год особое внимание уделяется безопасности. В день, предшествующий каждому экзамену, начиная с 16.00 на каждом объекте сотрудниками по охране правопорядка и кинологами будет проводиться проверка. Также сотрудники полиции будут находиться в каждом пункте с 16 часов предшествующего дня и в течение суток", - пояснила руководитель профильного Центра.

Преференции новым регионам

Особенности проведения государственной итоговой аттестации установлены для ребят из освобожденных регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них в этом году предоставляется право пройти ЕГЭ в форме промежуточной аттестации.

"Проще говоря, они могут не участвовать в ЕГЭ. Их оценки по текущей успеваемости будут признаны итогами государственной итоговой аттестации и позволят им получить аттестат", - поясняет гостья эфира.

Всего на территории Крыма сейчас зарегистрированы 56 выпускников из новых регионов. В высшие учебные заведения они также будут поступать по упрощенной схеме.
Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.
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