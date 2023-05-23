https://crimea.ria.ru/20230523/bezopasnost-predmety-pravila---kak-v-krymu-proydet-sdacha-ege-1128876228.html
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ
В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T07:29
2023-05-23T07:29
2023-05-23T08:12
радио "спутник в крыму"
екатерина типакова
егэ
образование в крыму и севастополе
министерство образования крыма
новости
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/34/1118473451_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97ef94d85469a3d2c13ac837177f3d8c.jpg
Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму
Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых популярных предметах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Популярные предметыПо ее словам, традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года. При этом крымские выпускники чаще всего стремятся поступить в самые престижные вузы страны, выбирая учебные заведения на материковой части России.Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году >>Правила для выпускниковВсем участникам экзамена запрещается выносить из аудитории и фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться телефоном, письменными заметками, разговаривать и обмениваться предметами с другими участниками экзамена, покидать аудитории без сопровождения. Апелляцию на нарушения подать нельзя, пересдать экзамен можно будут только через год. А вот результаты ЕГЭ можно попробовать опротестовать.Те, кто не смог явиться на аттестацию - таких традиционно бывает около 5% - могут обратиться в государственную аттестационную комиссию Крыма, подать заявление и документ, подтверждающий уважительность причины неявки на экзамен: справка о болезни, официальный вызов на соревнования и так далее. Такого участника допустят к сдаче ЕГЭ в резервный день.Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ >>Безопасность в аудиторияхПо словам Типаковой, за безопасность отвечает межведомственная группа, представленная специалистами минздрава, "Крымэнерго", полиции и МЧС. Предварительно пункты проверили на уровень антитеррористической защищенности. В каждом муниципалитете разработан алгоритм действий в случае любых угроз или сообщений об угрозах.Преференции новым регионамОсобенности проведения государственной итоговой аттестации установлены для ребят из освобожденных регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них в этом году предоставляется право пройти ЕГЭ в форме промежуточной аттестации.Всего на территории Крыма сейчас зарегистрированы 56 выпускников из новых регионов. В высшие учебные заведения они также будут поступать по упрощенной схеме.Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассниковПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20230409/kak-pravilno-podgotovitsya-k-sdache-ege--psikholog-1127986152.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/34/1118473451_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_66ddfbf5309c24c4c92f76f9915ce803.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина типакова, егэ, образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, новости, новости крыма, крым, общество
Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ
Организаторы: как в Крыму будет проходить сдача Единого госэкзамена
07:29 23.05.2023 (обновлено: 08:12 23.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым.
В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых популярных предметах в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Популярные предметы
"На участие в ЕГЭ зарегистрировано 9790 человек, из них 8950 - выпускники текущего учебного года. Во время основного периода ЕГЭ будет задействовано 60 пунктов на базе образовательных учреждений, во всех пунктах применяется передача экзаменационных материалов по Интернету и сканирование в аудиториях. 834 аудитории 100% будут охвачены видеонаблюдением", - рассказала Типакова.
По ее словам, традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года.
При этом крымские выпускники чаще всего стремятся поступить в самые престижные вузы страны, выбирая учебные заведения на материковой части России.
Правила для выпускников
Всем участникам экзамена запрещается выносить из аудитории и фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться телефоном, письменными заметками, разговаривать и обмениваться предметами с другими участниками экзамена, покидать аудитории без сопровождения. Апелляцию на нарушения подать нельзя, пересдать экзамен можно будут только через год. А вот результаты ЕГЭ можно попробовать опротестовать.
"Например, за 2022 год конфликтная комиссия заседала 17 раз, были рассмотрены 239 апелляций о несогласии с выставленными баллами. 58 из них удовлетворены, остальные отклонены. Максимальное число поданных апелляций - по математике, на втором месте обществознание, на третьем - русский язык. В 2021 году апелляций было значительно больше - 554, из которых удовлетворены были 200", - приводит статистику Типакова.
Те, кто не смог явиться на аттестацию - таких традиционно бывает около 5% - могут обратиться в государственную аттестационную комиссию Крыма, подать заявление и документ, подтверждающий уважительность причины неявки на экзамен: справка о болезни, официальный вызов на соревнования и так далее. Такого участника допустят к сдаче ЕГЭ в резервный день.
Безопасность в аудиториях
По словам Типаковой, за безопасность отвечает межведомственная группа, представленная специалистами минздрава, "Крымэнерго", полиции и МЧС. Предварительно пункты проверили на уровень антитеррористической защищенности. В каждом муниципалитете разработан алгоритм действий в случае любых угроз или сообщений об угрозах.
"Все 60 пунктов не новые, работали в прошлом году. Второй год особое внимание уделяется безопасности. В день, предшествующий каждому экзамену, начиная с 16.00 на каждом объекте сотрудниками по охране правопорядка и кинологами будет проводиться проверка. Также сотрудники полиции будут находиться в каждом пункте с 16 часов предшествующего дня и в течение суток", - пояснила руководитель профильного Центра.
Преференции новым регионам
Особенности проведения государственной итоговой аттестации установлены для ребят из освобожденных регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них в этом году предоставляется право пройти ЕГЭ в форме промежуточной аттестации.
"Проще говоря, они могут не участвовать в ЕГЭ. Их оценки по текущей успеваемости будут признаны итогами государственной итоговой аттестации и позволят им получить аттестат", - поясняет гостья эфира.
Всего на территории Крыма сейчас зарегистрированы 56 выпускников из новых регионов. В высшие учебные заведения они также будут поступать по упрощенной схеме.
Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.
Читайте также на РИА Новости Крым: