https://crimea.ria.ru/20230523/bezopasnost-predmety-pravila---kak-v-krymu-proydet-sdacha-ege-1128876228.html

Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ

Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭ

В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T07:29

2023-05-23T07:29

2023-05-23T08:12

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екатерина типакова

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Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму Екатерина Типакова о ЕГЭ в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начнут работу 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена, всего сдавать ЕГЭ будут почти 10 тысяч человек. Об организации процесса и самых популярных предметах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Популярные предметыПо ее словам, традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года. При этом крымские выпускники чаще всего стремятся поступить в самые престижные вузы страны, выбирая учебные заведения на материковой части России.Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году >>Правила для выпускниковВсем участникам экзамена запрещается выносить из аудитории и фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться телефоном, письменными заметками, разговаривать и обмениваться предметами с другими участниками экзамена, покидать аудитории без сопровождения. Апелляцию на нарушения подать нельзя, пересдать экзамен можно будут только через год. А вот результаты ЕГЭ можно попробовать опротестовать.Те, кто не смог явиться на аттестацию - таких традиционно бывает около 5% - могут обратиться в государственную аттестационную комиссию Крыма, подать заявление и документ, подтверждающий уважительность причины неявки на экзамен: справка о болезни, официальный вызов на соревнования и так далее. Такого участника допустят к сдаче ЕГЭ в резервный день.Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ >>Безопасность в аудиторияхПо словам Типаковой, за безопасность отвечает межведомственная группа, представленная специалистами минздрава, "Крымэнерго", полиции и МЧС. Предварительно пункты проверили на уровень антитеррористической защищенности. В каждом муниципалитете разработан алгоритм действий в случае любых угроз или сообщений об угрозах.Преференции новым регионамОсобенности проведения государственной итоговой аттестации установлены для ребят из освобожденных регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них в этом году предоставляется право пройти ЕГЭ в форме промежуточной аттестации.Всего на территории Крыма сейчас зарегистрированы 56 выпускников из новых регионов. В высшие учебные заведения они также будут поступать по упрощенной схеме.Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассниковПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20230409/kak-pravilno-podgotovitsya-k-sdache-ege--psikholog-1127986152.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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