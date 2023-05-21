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Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников
Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников
рассказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T08:22
2023-05-21T08:22
крым
сергей додонов
образование в крыму и севастополе
министерство образования крыма
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Согласно новым образовательным стандартам (ФГОС), которые вступят через год, для учеников 10-11 классов будет организована углубленная подготовка по двум выбранным предметам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.По словам Додонова, речь не о профильных классах, психолого-педагогических, аграрных, инженерных и прочих, которые и сейчас существуют, а именно об углубленном изучении двух предметов по предусмотренной программе во всех школах.Ранее сообщалось,что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеКак Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта
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крым, сергей додонов, образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, образование в россии
Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников

Додонов: через год вступят в силу ФГОСы по углубленной подготовке учеников по предметам

08:22 21.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Согласно новым образовательным стандартам (ФГОС), которые вступят через год, для учеников 10-11 классов будет организована углубленная подготовка по двум выбранным предметам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.

"В соответствии с новыми ФГОСами и требованиями, которые вступят в силу через год, в 10-11 классах должна быть предусмотрена специализированная подготовка", - сообщил он.

По словам Додонова, речь не о профильных классах, психолого-педагогических, аграрных, инженерных и прочих, которые и сейчас существуют, а именно об углубленном изучении двух предметов по предусмотренной программе во всех школах.
"Вряд ли это будут какие-то отдельные классы, потому что не во всех школах есть достаточное количество учеников, для того, чтобы эти классы организовать. Но то, что углубленная подготовка по двум выбранным предметам будет осуществляться в 10-11 классах, это обязательно. Это предусматривается новыми ФГОСами", - объяснил он.
Ранее сообщалось,что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.
До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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