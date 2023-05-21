https://crimea.ria.ru/20230521/novye-fgosy-predusmatrivayut-uglublennuyu-podgotovku-starsheklassnikov-1128784492.html

Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников

Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Новые ФГОСы предусматривают углубленную подготовку старшеклассников

рассказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T08:22

2023-05-21T08:22

2023-05-21T08:22

крым

сергей додонов

образование в крыму и севастополе

министерство образования крыма

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Согласно новым образовательным стандартам (ФГОС), которые вступят через год, для учеников 10-11 классов будет организована углубленная подготовка по двум выбранным предметам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.По словам Додонова, речь не о профильных классах, психолого-педагогических, аграрных, инженерных и прочих, которые и сейчас существуют, а именно об углубленном изучении двух предметов по предусмотренной программе во всех школах.Ранее сообщалось,что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеКак Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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