https://crimea.ria.ru/20230104/bolshe-istorii-i-sroki-postupleniya-chto-izmenitsya-v-vuzakh-v-2023-godu-1126248663.html

Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году

Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году

В 2023 году изменятся условия поступления в вузы, а также требования к уровню знаний. Как следует из распоряжения правительства РФ, теперь у студентов будет... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T16:42

2023-01-04T16:42

2023-01-04T16:42

образование в крыму и севастополе

образование в россии

общество

россия

правительство россии

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В 2023 году изменятся условия поступления в вузы, а также требования к уровню знаний. Как следует из распоряжения правительства РФ, теперь у студентов будет больше часов истории, от так называемых "целевиков" на законодательном уровне будут требовать хорошей успеваемости, а абитуриентам упростят жизнь расширением количества вузов и специальностей, на которые они имеют право подать заявления на поступления. Об этом пишет "Парламентская газета". Так, с 2023 года абитуриенты смогут подавать заявления в пять вузов, выбрав до пяти специальностей в каждом. В настоящее время количество вузов также равняется пяти, только высшее учебное заведение само определяет количество специальностей для абитуриентов – их число колеблется от двух до десяти. Студентам придется налечь на историю – на этот предмет теперь отведут не менее 144 академических часа для всех факультетов и специальностей. Увеличится и число так называемых контактных часов для работы студента и преподавателя - в программах бакалавриата и специалитета их объем должен составлять не менее 80 процентов на очных отделениях и не менее 40 процентов на очно-заочных и заочных. Что касается целевого поступления, то тем, кто прошел по этой статье, будет необходимо отчитаться о своей успеваемости. При этом требовать хорошие оценки будут только по тем предметам, которые нужны целевику для будущей профессиональной деятельности. При неуспеваемости студента заказчик обучения может расторгнуть договор либо сократить студенту меры поддержки. Отмечается, что в этом году увеличен прием на целевое обучение в вузах на авиа- и кораблестроительные, железнодорожные специальности. Стране также нужны специалисты по информационной безопасности. Но большинство бюджетных мест, как и прежде, останется за медицинскими специальностями, гласит статистика. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страны Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января

https://crimea.ria.ru/20220610/kak-bolonskaya-sistema-povliyala-na-ottok-studentov-iz-rossii--mnenie-1123504704.html

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образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, россия, правительство россии, закон и право