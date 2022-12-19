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Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего
Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего
Чтобы достичь технологического суверенитета и позаботиться о качественном импортозамещении, необходимо заняться подготовкой собственных инженерных кадров. Такое РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T17:41
2022-12-19T17:41
сергей аксенов
совет министров рк
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Чтобы достичь технологического суверенитета и позаботиться о качественном импортозамещении, необходимо заняться подготовкой собственных инженерных кадров. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов в понедельник на заседании наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщается на сайте правительства республики.По его словам, именно подготовка собственных инженерных кадров поможет достичь технологического суверенитета и обеспечить качественное импортозамещение.Сейчас в КФУ, по словам ректора Андрея Фалалеева, уделяется особое внимание образованию в сферах сельского хозяйства, медицины и реабилитации.Летом в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страныВ России продлили программу поддержки занятости населения Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
сергей аксенов, совет министров рк, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, общество, новости, новости крыма, крым, республика крым
Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего

России нужны собственные инженеры — Аксенов

17:41 19.12.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Чтобы достичь технологического суверенитета и позаботиться о качественном импортозамещении, необходимо заняться подготовкой собственных инженерных кадров. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов в понедельник на заседании наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщается на сайте правительства республики.
"Сегодня, в условиях санкционного давления на Россию, у нас в приоритете стоят прикладные инженерные задачи. Уверен, потенциал кадров, которых готовит Крымский федеральный университет, сможет в полной мере использоваться для развития производственно-экономической системы республики", — сказал Аксенов.
По его словам, именно подготовка собственных инженерных кадров поможет достичь технологического суверенитета и обеспечить качественное импортозамещение.
Сейчас в КФУ, по словам ректора Андрея Фалалеева, уделяется особое внимание образованию в сферах сельского хозяйства, медицины и реабилитации.
Летом в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса.
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Сергей АксеновСовет министров РККФУ (Крымский федеральный университет)Образование в Крыму и СевастополеОбществоНовостиНовости КрымаКрымРеспублика Крым
 
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