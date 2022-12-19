https://crimea.ria.ru/20221219/aksenov-oboznachil-prioritetnye-napravleniya-v-obrazovanii-buduschego-1125998220.html

Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего

Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Аксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего

Чтобы достичь технологического суверенитета и позаботиться о качественном импортозамещении, необходимо заняться подготовкой собственных инженерных кадров. Такое РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T17:41

2022-12-19T17:41

2022-12-19T17:41

сергей аксенов

совет министров рк

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

общество

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Чтобы достичь технологического суверенитета и позаботиться о качественном импортозамещении, необходимо заняться подготовкой собственных инженерных кадров. Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов в понедельник на заседании наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщается на сайте правительства республики.По его словам, именно подготовка собственных инженерных кадров поможет достичь технологического суверенитета и обеспечить качественное импортозамещение.Сейчас в КФУ, по словам ректора Андрея Фалалеева, уделяется особое внимание образованию в сферах сельского хозяйства, медицины и реабилитации.Летом в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страныВ России продлили программу поддержки занятости населения Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, совет министров рк, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, общество, новости, новости крыма, крым, республика крым