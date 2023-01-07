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Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
В преддверии сдачи Единого государственного экзамена рынок репетиторских услуг оценивается в 100 миллиардов рублей, при этом около 16 процентов занятий проходят РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T19:53
2023-01-07T19:53
образование в крыму и севастополе
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В преддверии сдачи Единого государственного экзамена рынок репетиторских услуг оценивается в 100 миллиардов рублей, при этом около 16 процентов занятий проходят онлайн. Как выбрать хорошего репетитора перед сдачей ЕГЭ рассказала профессор Новосибирского госуниверситета Светлана Донецкая, пишет "Российская газета".Как сообщает профессор, Новосибирский госуниверситет проводит исследование по репетиторам на двух онлайн площадках. Выяснилось, что в регионах России ученики чаще предпочитают онлайн занятия, тогда как в Москве в приоритете очный формат.По ее словам, рынок репетиторских услуг на сегодняшний день оценивается в 100 млрд рублей. При этом средняя цена занятий по русскому языку по стране составляет 890 рублей, по математике — 950 рублей, по английскому — 931 рубль. Большая часть репетиторов — женщины, мужчины занимают большинство только в консультациях по физике.Один из главных показателей работы репетитора, по словам профессора — большое количество учеников."Очень важно, чтобы у репетитора были отклики, обратная связь с учениками, и вы видели, какие оценки, баллы ЕГЭ получили те, с кем он занимался", — считает Донецкая.Также, эксперт порекомендовала обращать внимание на образование репетитора.Но для подготовки к сдаче ЕГЭ лучше выбрать школьного учителя, который знает методики и требования к экзамену лучше вузовского преподавателя.Еще одним критерием у учеников и родителей при выборе репетитора, по словам Донецкой, является фотография в портфолио. Но ориентироваться только на качественный снимок эксперт не советует. Она посоветовала относится к фотографиям критически, не делая главным критерием отбора.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 годуАксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущего&gt;&gt;Больше истории и сроки поступления: что изменится в вузах в 2023 году&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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образование в крыму и севастополе, общество, совет эксперта
Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ

Как выбрать хорошего репетитора перед сдачей ЕГЭ - советы профессора

19:53 07.01.2023
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
Дистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В преддверии сдачи Единого государственного экзамена рынок репетиторских услуг оценивается в 100 миллиардов рублей, при этом около 16 процентов занятий проходят онлайн. Как выбрать хорошего репетитора перед сдачей ЕГЭ рассказала профессор Новосибирского госуниверситета Светлана Донецкая, пишет "Российская газета".
Как сообщает профессор, Новосибирский госуниверситет проводит исследование по репетиторам на двух онлайн площадках. Выяснилось, что в регионах России ученики чаще предпочитают онлайн занятия, тогда как в Москве в приоритете очный формат.
"Больше всего востребованы репетиторы по английскому языку, математике и русскому языку. Затем идут физика, биология и обществознание", — поделилась эксперт.
По ее словам, рынок репетиторских услуг на сегодняшний день оценивается в 100 млрд рублей. При этом средняя цена занятий по русскому языку по стране составляет 890 рублей, по математике — 950 рублей, по английскому — 931 рубль. Большая часть репетиторов — женщины, мужчины занимают большинство только в консультациях по физике.
Один из главных показателей работы репетитора, по словам профессора — большое количество учеников.
"Очень важно, чтобы у репетитора были отклики, обратная связь с учениками, и вы видели, какие оценки, баллы ЕГЭ получили те, с кем он занимался", — считает Донецкая.
Также, эксперт порекомендовала обращать внимание на образование репетитора.
"Наши исследования показали: 81 процент репетиторов имеет высшее образование по профилю, 11 процентов получили ученые степени, остальные, скажем так, случайные люди", — предупредила профессор.
Но для подготовки к сдаче ЕГЭ лучше выбрать школьного учителя, который знает методики и требования к экзамену лучше вузовского преподавателя.
Еще одним критерием у учеников и родителей при выборе репетитора, по словам Донецкой, является фотография в портфолио. Но ориентироваться только на качественный снимок эксперт не советует. Она посоветовала относится к фотографиям критически, не делая главным критерием отбора.
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