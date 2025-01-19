https://crimea.ria.ru/20250119/zelenskiy-lishil-gosnagrad-sergeya-karyakina-i-ilyu-reznika-1143485677.html

Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника

Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T16:58

2025-01-19T16:58

2025-01-19T16:58

сергей карякин

илья резник

владимир зеленский

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санкции

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, илья резник, владимир зеленский, политика, украина, новости, санкции, санкции против россии