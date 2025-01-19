https://crimea.ria.ru/20250119/zelenskiy-lishil-gosnagrad-sergeya-karyakina-i-ilyu-reznika-1143485677.html
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T16:58
2025-01-19T16:58
2025-01-19T16:58
сергей карякин
илья резник
владимир зеленский
политика
украина
новости
санкции
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143406847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c128b13bc85f91e92a6aefe820d00f3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143406847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ade029afd59999a8772a28e521601e35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей карякин, илья резник, владимир зеленский, политика, украина, новости, санкции, санкции против россии
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и еще 18 политических и культурных деятелей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.
Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.