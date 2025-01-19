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Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T16:58
2025-01-19T16:58
сергей карякин
илья резник
владимир зеленский
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новости
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей карякин, илья резник, владимир зеленский, политика, украина, новости, санкции, санкции против россии
Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника

Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и еще 18 политических и культурных деятелей

16:58 19.01.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, балетмейстера Вадима Писарева.
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
К документу прилагается список, в котором указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.
Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
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Сергей КарякинИлья РезникВладимир ЗеленскийПолитикаУкраинаНовостиСанкцииСанкции против России
 
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