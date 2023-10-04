https://crimea.ria.ru/20231004/zhitelyu-alushty-dali-8-let-za-prigotovlenie-k-gosizmene-1131859913.html

Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене

Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене

Восемь лет лишения свободы получил за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации житель Крыма. Решение вынесено... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T19:57

2023-10-04T19:57

2023-10-04T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Восемь лет лишения свободы получил за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации житель Крыма. Решение вынесено Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону, пишет РИА Новости Крым.Уточняется, что гособвинитель попросил назначить подсудимому 12 лет лишения свободы. Однако мужчина раскаялся в содеянном и попросил дать ему минимально возможный срок.В обвинительном заключении сказано, что в прошлом году мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в ряды членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Азов"*.Следствие установило, что он через соцсети связывался представителем этой запрещенной организации и получал от него наставления.Житель Алушты публиковал религиозно-экстремистские призывы в социальной сети и хранил дома самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. Ранее, в 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.Ранее уголовное дело о госизмене было возбуждено в отношении жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования.ФСБ сообщила о задержании агента СБУ и его помощника за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизменуПонятие "госизмена" в России стало ширеШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

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алушта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, ростов-на-дону, новости, госизмена, антитеррор, приговор, алушта