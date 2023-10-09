https://crimea.ria.ru/20231009/fsb-obvinila-v-gosizmene-eks-znatoka-chto-gde-kogda-1131943852.html

ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"

ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?" - РИА Новости Крым, 09.10.2023

ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"

ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы, экс-участника клуба "Что? Где? Когда?" Ильи РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T10:37

2023-10-09T10:37

2023-10-09T10:37

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

илья новиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы, экс-участника клуба "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова*. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, Новиков* после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а также занимается пропагандистской работой.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Илья Новиков* – российский адвокат, известный участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. В частности, защищал Надежду Савченко, осужденную в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов, и Романа Мокряка – капитана катера "Бердянск", участвовавшего в украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В октябре 2019 присоединился к команде адвокатов экс-президента Украины Петра Порошенко.С 2002 по 2016 годы – игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". С 2021 года живет и работает в Киеве. После начала специальной военной операции вступил в ряды территориальной обороны Киева – отдельного рода сил ВСУ.В ноябре 2022 года Минюст России внес Новикова* в список физических лиц – иностранных агентов.В мае 2023 года решением Адвокатской палаты Москвы лишен российской лицензии.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизменеАгента украинской разведки задержали в Керчи за госизменуПротив экс-знатока "Что? Где? Когда?" завели дело о реабилитации нацизма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), илья новиков, новости, госизмена, россия, украина