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ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?" - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"
ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?" - РИА Новости Крым, 09.10.2023
ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"
ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы, экс-участника клуба "Что? Где? Когда?" Ильи РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T10:37
2023-10-09T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы, экс-участника клуба "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова*. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, Новиков* после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а также занимается пропагандистской работой.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Илья Новиков* – российский адвокат, известный участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. В частности, защищал Надежду Савченко, осужденную в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов, и Романа Мокряка – капитана катера "Бердянск", участвовавшего в украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В октябре 2019 присоединился к команде адвокатов экс-президента Украины Петра Порошенко.С 2002 по 2016 годы – игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". С 2021 года живет и работает в Киеве. После начала специальной военной операции вступил в ряды территориальной обороны Киева – отдельного рода сил ВСУ.В ноябре 2022 года Минюст России внес Новикова* в список физических лиц – иностранных агентов.В мае 2023 года решением Адвокатской палаты Москвы лишен российской лицензии.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизменеАгента украинской разведки задержали в Керчи за госизменуПротив экс-знатока "Что? Где? Когда?" завели дело о реабилитации нацизма
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), илья новиков, новости, госизмена, россия, украина
ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"

ФСБ: против экс-адвоката Новикова* возбуждено дело о госизмене и переходе на сторону ВСУ

10:37 09.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы, экс-участника клуба "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова*. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, Новиков* после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а также занимается пропагандистской работой.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Илья Новиков* – российский адвокат, известный участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. В частности, защищал Надежду Савченко, осужденную в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов, и Романа Мокряка – капитана катера "Бердянск", участвовавшего в украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В октябре 2019 присоединился к команде адвокатов экс-президента Украины Петра Порошенко.
С 2002 по 2016 годы – игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". С 2021 года живет и работает в Киеве. После начала специальной военной операции вступил в ряды территориальной обороны Киева – отдельного рода сил ВСУ.
В ноябре 2022 года Минюст России внес Новикова* в список физических лиц – иностранных агентов.
В мае 2023 года решением Адвокатской палаты Москвы лишен российской лицензии.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Илья НовиковНовостиГосизменаРоссияУкраина
 
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