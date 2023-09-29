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Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:56
2023-09-29T09:56
2023-09-29T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, крымчанин "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО и передавал фото и видео через закрытые каналы связи.Кроме того, керчанин отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи
Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ.
2023-09-29T09:56
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), керчь, крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, госизмена, новости сво
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
ФСБ: жителя Керчи задержали за шпионаж на разведку Украины
09:56 29.09.2023 (обновлено: 10:48 29.09.2023)