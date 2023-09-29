https://crimea.ria.ru/20230929/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-kerchi-za-gosizmenu-1131739850.html

Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену

Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену

Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T09:56

2023-09-29T09:56

2023-09-29T10:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, крымчанин "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО и передавал фото и видео через закрытые каналы связи.Кроме того, керчанин отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://crimea.ria.ru/20230918/fsb-zaderzhala-diversantov-s-kokteylyami-molotova-v-rostovskoy-oblasti-1131492599.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ. 2023-09-29T09:56 true PT2M13S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), керчь, крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, госизмена, новости сво