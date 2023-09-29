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Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, крымчанин "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО и передавал фото и видео через закрытые каналы связи.Кроме того, керчанин отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://crimea.ria.ru/20230918/fsb-zaderzhala-diversantov-s-kokteylyami-molotova-v-rostovskoy-oblasti-1131492599.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи
Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), керчь, крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, госизмена, новости сво
Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену

ФСБ: жителя Керчи задержали за шпионаж на разведку Украины

09:56 29.09.2023 (обновлено: 10:48 29.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене, он снимал по заданию украинской разведки передвижения российских сил в направлении зоны СВО. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, крымчанин "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО и передавал фото и видео через закрытые каналы связи.
Кроме того, керчанин отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 14:16
ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КерчьКрымНовости КрымаЭксклюзивы РИА Новости КрымГосизменаНовости СВО
 
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