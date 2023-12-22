https://crimea.ria.ru/20231222/k-popytke-otravit-voennykh-letchikov-na-kubani-prichastny-gosorgany-ukrainy-1133737924.html
К попытке отравить военных летчиков на Кубани причастны госорганы Украины
К попытке отравить военных летчиков на Кубани причастны госорганы Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2023
К попытке отравить военных летчиков на Кубани причастны госорганы Украины
Отравить выпускников авиационного военного училища в Армавире пыталась организованная группа из числа сотрудников государственных органов Украины, действовавший РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T14:34
2023-12-22T14:34
2023-12-22T14:35
отравление
краснодарский край
авиация
прокуратура краснодарского края
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Отравить выпускников авиационного военного училища в Армавире пыталась организованная группа из числа сотрудников государственных органов Украины, действовавший в ее составе уроженец Мелитополя арестован и находится под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.В октябре СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.По данным ведомства, злоумышленник шприцом ввел препарат в продукты и через курьера доставил все это в ресторан "для употребления в пищу выпускниками АВВАКУЛ и их отравления".Вину обвиняемый признал частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ, добавили в прокуратуре.На этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Ижевске вражеского агента, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии по заданию украинской террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти людиВ Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отравление, краснодарский край, авиация, прокуратура краснодарского края, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
К попытке отравить военных летчиков на Кубани причастны госорганы Украины
К попытке отравления летчиков в Армавире причастны госорганы Украины – прокуратура Кубани
14:34 22.12.2023 (обновлено: 14:35 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Отравить выпускников авиационного военного училища в Армавире пыталась организованная группа из числа сотрудников государственных органов Украины, действовавший в ее составе уроженец Мелитополя арестован и находится под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
В октябре СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.
"Установлено, что Семенов Е.И. (обвиняемый – ред.), действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник шприцом ввел препарат в продукты и через курьера доставил все это в ресторан "для употребления в пищу выпускниками АВВАКУЛ и их отравления".
Вину обвиняемый признал частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ, добавили в прокуратуре.
На этой неделе сотрудники ФСБ задержали
в Ижевске вражеского агента, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии по заданию украинской террористической организации.
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