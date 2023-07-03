https://crimea.ria.ru/20230703/zaderzhannyy-v-krymu-agent-rasskazal-kak-gotovil-terakt-protiv-aksenova-1129768286.html

Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова

Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова

Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T10:30

2023-07-03T10:30

2023-07-03T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого года и получил позывной "Каратист". На кадрах оперативной видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, мужчина признается в том, что работал на Киев, и рассказывает о своих планах.По словам "Каратиста", после прохождения обучения куратор поручил ему поехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованной спецслужбами Украины.По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.

https://crimea.ria.ru/20230703/fsb-presekla-popytku-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-1129767581.html

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2023

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новости, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение на руководство республики крым, антитеррор