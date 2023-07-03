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Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T10:30
2023-07-03T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого года и получил позывной "Каратист". На кадрах оперативной видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, мужчина признается в том, что работал на Киев, и рассказывает о своих планах.По словам "Каратиста", после прохождения обучения куратор поручил ему поехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованной спецслужбами Украины.По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
https://crimea.ria.ru/20230703/fsb-presekla-popytku-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-1129767581.html
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение на руководство республики крым, антитеррор
Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова

Задержанный украинский агент хотел взорвать кортеж Аксенова с помощью заминированного авто

10:30 03.07.2023 (обновлено: 10:39 03.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого года и получил позывной "Каратист". На кадрах оперативной видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, мужчина признается в том, что работал на Киев, и рассказывает о своих планах.

"В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины, куратором Игорем. Получил позывной "Каратист" и проходил на полигоне обучение подрывному делу, а также (обучался) маскировке, нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное", – говорит задержанный.

По словам "Каратиста", после прохождения обучения куратор поручил ему поехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу.
"Я выходил каждый день на связь с куратором, ждал дальнейших указаний, ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича", – рассказал мужчина.
В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованной спецслужбами Украины.
По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
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