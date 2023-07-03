Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
Задержанный украинский агент хотел взорвать кортеж Аксенова с помощью заминированного авто
10:30 03.07.2023 (обновлено: 10:39 03.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинских спецслужб, готовивший теракт против главы Крыма Сергея Аксенова, был завербован противником в декабре прошлого года и получил позывной "Каратист". На кадрах оперативной видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, мужчина признается в том, что работал на Киев, и рассказывает о своих планах.
"В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины, куратором Игорем. Получил позывной "Каратист" и проходил на полигоне обучение подрывному делу, а также (обучался) маскировке, нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное", – говорит задержанный.
По словам "Каратиста", после прохождения обучения куратор поручил ему поехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу.
"Я выходил каждый день на связь с куратором, ждал дальнейших указаний, ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича", – рассказал мужчина.
В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованной спецслужбами Украины.
По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.