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Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области
Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области
Подозреваемые в причастности к гибели главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T16:16
2023-12-01T16:16
2023-12-01T16:23
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новости
запорожская область
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемые в причастности к гибели главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. В момент взрыва в машине находилась приемная дочь Сушко.Обвинения в гибели Сушко были предъявлены пяти гражданам России и Украины. Все они арестованы, уточнили в ведомстве.Всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, указанные лица действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они вели слежку за Иваном Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в салоне автомобиля находится Иван Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство, добавили в Следкоме РФ.В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех причастных к совершению указанного преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области убит глава поселка МихайловкаУбийством главы ВГА Михайловки занялся Следком РоссииВо время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь
запорожская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт
Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области
Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области, в котором погиб глава поселка Михайловка
16:16 01.12.2023 (обновлено: 16:23 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемые в причастности к гибели главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе
прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. В момент взрыва в машине находилась приемная дочь Сушко
.
Обвинения в гибели Сушко были предъявлены пяти гражданам России и Украины. Все они арестованы, уточнили в ведомстве.
"Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России", – говорится в сообщении.
Всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, указанные лица действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они вели слежку за Иваном Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в салоне автомобиля находится Иван Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство, добавили в Следкоме РФ.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех причастных к совершению указанного преступления.
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