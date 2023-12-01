https://crimea.ria.ru/20231201/sledkom-rf-raskryl-terakt-v-zaporozhskoy-oblasti-1133246781.html

Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области

Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Следком РФ раскрыл теракт в Запорожской области

Подозреваемые в причастности к гибели главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T16:16

2023-12-01T16:16

2023-12-01T16:23

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

запорожская область

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Подозреваемые в причастности к гибели главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. В момент взрыва в машине находилась приемная дочь Сушко.Обвинения в гибели Сушко были предъявлены пяти гражданам России и Украины. Все они арестованы, уточнили в ведомстве.Всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, указанные лица действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они вели слежку за Иваном Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в салоне автомобиля находится Иван Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство, добавили в Следкоме РФ.В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех причастных к совершению указанного преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области убит глава поселка МихайловкаУбийством главы ВГА Михайловки занялся Следком РоссииВо время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт