https://crimea.ria.ru/20220824/ubiystvom-glavy-vga-mikhaylovki-zanyalsya-sledkom-rossii-1124273260.html
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации села Михайловка в... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:32
2022-08-24T12:32
2022-08-24T12:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
александр бастрыкин
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации села Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram- канале ведомства.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины.Как сообщалось, 6 августа покушение было совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику предположительно из пистолета Макарова. Чиновника госпитализировали в реанимацию, где он скончался.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7075e40922185dc08d7c9abaabd7d915.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, александр бастрыкин, запорожская область
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы Михайловки Сушко