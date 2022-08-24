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Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации села Михайловка в... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:32
2022-08-24T12:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
александр бастрыкин
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации села Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram- канале ведомства.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины.Как сообщалось, 6 августа покушение было совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику предположительно из пистолета Макарова. Чиновника госпитализировали в реанимацию, где он скончался.
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, александр бастрыкин, запорожская область
Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы Михайловки Сушко

12:32 24.08.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации села Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram- канале ведомства.
Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины.
Глава Михайловки Иван Сушко
09:55
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
"В рамках расследования следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии и личности лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, 6 августа покушение было совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Неизвестные открыли огонь по чиновнику предположительно из пистолета Макарова. Чиновника госпитализировали в реанимацию, где он скончался.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияАлександр БастрыкинЗапорожская область
 
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