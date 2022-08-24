https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html

В Запорожской области убит глава поселка Михайловка

В Запорожской области убит глава поселка Михайловка - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Запорожской области убит глава поселка Михайловка

Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T09:55

2022-08-24T09:55

2022-08-24T09:59

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в Херсоне было совершено покушение на чиновника местной администрации, замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Он в результате взрыва не пострадал. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html

https://crimea.ria.ru/20220820/stalo-izvestno-o-sostoyanii-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124234639.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия