Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:55
2022-08-24T09:59
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca1c333428ae2aa422151487456c2fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в Херсоне было совершено покушение на чиновника местной администрации, замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Он в результате взрыва не пострадал. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html
https://crimea.ria.ru/20220820/stalo-izvestno-o-sostoyanii-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124234639.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270059_137:0:1280:857_1920x0_80_0_0_09b9011b829e12ee7d67e65fba2da3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка

Член совета ВГА Рогов: при подрыве авто убит глава поселка Михайловка Иван Сушко

09:55 24.08.2022 (обновлено: 09:59 24.08.2022)
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаГлава Михайловки Иван Сушко
Глава Михайловки Иван Сушко
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - сообщил он.
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 13:37Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне попытались убить местного чиновника
Ранее в Херсоне было совершено покушение на чиновника местной администрации, замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Он в результате взрыва не пострадал.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
20 августа, 18:31Новая жизнь на освобожденных территориях
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Запорожская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
10:03Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
09:55В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
09:54Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
09:51В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
09:37В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО
09:32В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
09:18Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
09:03В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского
08:48"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50
08:26Как правильно собрать ребенка в школу - советы эксперта
07:57Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"
07:27В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19
07:03Треть россиян согласны меньше зарабатывать и больше отдыхать
03:31В Крыму подешевел отдых
00:01Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
22:05Главные события и заявления дня: 23 августа
21:39Диетолог назвал простой способ похудеть во сне
Лента новостейМолния