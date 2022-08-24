https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:55
2022-08-24T09:55
2022-08-24T09:59
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca1c333428ae2aa422151487456c2fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в Херсоне было совершено покушение на чиновника местной администрации, замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Он в результате взрыва не пострадал. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html
https://crimea.ria.ru/20220820/stalo-izvestno-o-sostoyanii-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124234639.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270059_137:0:1280:857_1920x0_80_0_0_09b9011b829e12ee7d67e65fba2da3e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
Член совета ВГА Рогов: при подрыве авто убит глава поселка Михайловка Иван Сушко
09:55 24.08.2022 (обновлено: 09:59 24.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве авто. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - сообщил он.
Ранее в Херсоне было совершено покушение на чиновника
местной администрации, замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Он в результате взрыва не пострадал.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.