https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html
В Херсоне попытались убить местного чиновника
В Херсоне попытались убить местного чиновника - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Херсоне попытались убить местного чиновника
В Херсоне совершено покушение на чиновника местной администрации, прогремел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T13:37
2022-08-23T13:37
2022-08-23T13:37
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне совершено покушение на чиновника местной администрации, прогремел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.По его словам, организаторы покушения использовали самодельное взрывное устройство. Жертвой атаки должен был стать замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игорь Телегин, однако в результате взрыва он не пострадал.По его словам, предположительно работали диверсанты из местных.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне попытались убить местного чиновника
Стремоусов: на херсонского чиновника ВГА Телегина совершено покушение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне совершено покушение на чиновника местной администрации, прогремел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, организаторы покушения использовали самодельное взрывное устройство. Жертвой атаки должен был стать замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игорь Телегин, однако в результате взрыва он не пострадал.
"Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались", - цитирует ресурс Стремоусова.
По его словам, предположительно работали диверсанты из местных.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.