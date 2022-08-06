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Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник
Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник
Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T13:17
2022-08-06T13:17
2022-08-06T13:17
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в администрации сообщает РИА Новости.Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.И добавил, что сейчас решается вопрос о перевозке раненого в Крым.Как сообщалось, в июле глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины. Местные власти расценили случившееся как террористический акт.
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РИА Новости Крым
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происшествия, херсонская область
Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник
Источник: замглавы администрации Новой Каховки Гура расстреляли из пистолета у его дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в администрации сообщает РИА Новости.
Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.
"Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур. Неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии", - сказал источник.
И добавил, что сейчас решается вопрос о перевозке раненого в Крым.
Как сообщалось
, в июле глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины. Местные власти расценили случившееся как террористический акт.