https://crimea.ria.ru/20220806/neizvestnye-rasstrelyali-zamglavy-administratsii-novoy-kakhovki---istochnik-1124085952.html

Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник

Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник

Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T13:17

2022-08-06T13:17

2022-08-06T13:17

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в администрации сообщает РИА Новости.Неизвестные открыли огонь по чиновнику прямо у его дома.И добавил, что сейчас решается вопрос о перевозке раненого в Крым.Как сообщалось, в июле глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва машины. Местные власти расценили случившееся как террористический акт.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, херсонская область