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Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь
Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь
В машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приемная дочь, он вез ее в детский сад. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T14:16
2022-08-24T14:16
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приемная дочь, он вез ее в детский сад. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.Делом о смерти чиновника занялся Следком России. В рамках расследования следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии и личности лиц, причастных к совершению преступления.
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запорожская область, происшествия
Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь

Член совета ВГА Рогов: во взорванной машине главы ВГА Сушко была дочь погибшего

14:16 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приемная дочь, он вез ее в детский сад. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"В момент взрыва в машине главы администрации Михайловки была приемная дочь погибшего. Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений", - написал он в своем Telegram-канале.
Делом о смерти чиновника занялся Следком России. В рамках расследования следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии и личности лиц, причастных к совершению преступления.
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