https://crimea.ria.ru/20220824/vo-vremya-vzryva-v-mashine-pogibshego-glavy-vga-byla-ego-doch-1124275252.html

Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь

Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь

В машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приемная дочь, он вез ее в детский сад. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T14:16

2022-08-24T14:16

2022-08-24T14:16

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В машине главы администрации Михайловки Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приемная дочь, он вез ее в детский сад. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в среду утром в результате подрыва автомобиля. Предположительно, взрывное устройство подложили под сиденье его машины. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.Делом о смерти чиновника занялся Следком России. В рамках расследования следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии и личности лиц, причастных к совершению преступления.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия