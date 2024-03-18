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Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации
Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ, а также перехватили 26 реактивных... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T14:56
2024-03-18T14:56
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
потери всу
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ, а также перехватили 26 реактивных снарядов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовСистемы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделюСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, потери всу , поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон)
Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации

Средства ПВО России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника

14:56 18.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВертолет ВСУ в зоне спецоперации
Вертолет ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ, а также перехватили 26 реактивных снарядов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и "Град", три реактивных снаряда "Ураган" и реактивный снаряд HIMARS", - сказано в сводке.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОПотери ВСУПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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