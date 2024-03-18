https://crimea.ria.ru/20240318/minus-vertolet-i-143-drona-pvo-rossii-rabotaet-v-zone-spetsoperatsii-1135802415.html

Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации

Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Минус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ, а также перехватили 26 реактивных... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T14:56

2024-03-18T14:56

2024-03-18T14:56

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

пво

потери всу

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ, а также перехватили 26 реактивных снарядов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовСистемы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделюСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, потери всу , поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон)