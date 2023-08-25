В России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиков
Дефицит водителей-дальнобойщиков в России оценивается в 500 тысяч человек
08:28 25.08.2023 (обновлено: 09:40 25.08.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодитель грузовика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Сфера автомобильных перевозок России испытывает кадровых голод, который измеряется сотнями тысяч водителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
"Водителей физически не хватает. Необходимо около 500 тысяч человек. Уже сегодня сформированы запросы транспортных компаний на 60-70 тысяч человек, а мы только начали касаться этой темы", – сказал Торош.
Проблема заключается не в низком уровне зарплат или тяжелых условиях труда. По словам эксперта, вопрос более глобальный: нет престижности профессии водителя-дальнобойщика. В результате в течение многих лет и даже десятилетний не было новых кадров. Нехватка водителей на сегодня составляет около 25%.
"Вторая проблема – средний возраст водителей составляет 50-52 года. Не хватает не только водителей категории СЕ, но также категории С и даже водителей "ГАЗелей" с категорией Б", – продолжил Торош.
По мнению президента "Водителей России", решать проблему по вовлечению молодежи в транспортную сферу нужно комплексно: повышать престижность профессии, вести разъяснительную работу о фактической обстановке в отрасли, обучать водителей-экспедиторов с последующим трудоустройством.
Ранее член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик заявила, что в сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины.
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