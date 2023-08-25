https://crimea.ria.ru/20230825/v-rossii-ne-khvataet-500-tysyach-voditeley-dalnoboyschikov-1130935771.html

В России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиков

В России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиков

Сфера автомобильных перевозок России испытывает кадровых голод, который измеряется сотнями тысяч водителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T08:28

2023-08-25T08:28

2023-08-25T09:40

олег торош

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Сфера автомобильных перевозок России испытывает кадровых голод, который измеряется сотнями тысяч водителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Проблема заключается не в низком уровне зарплат или тяжелых условиях труда. По словам эксперта, вопрос более глобальный: нет престижности профессии водителя-дальнобойщика. В результате в течение многих лет и даже десятилетний не было новых кадров. Нехватка водителей на сегодня составляет около 25%.По мнению президента "Водителей России", решать проблему по вовлечению молодежи в транспортную сферу нужно комплексно: повышать престижность профессии, вести разъяснительную работу о фактической обстановке в отрасли, обучать водителей-экспедиторов с последующим трудоустройством.Ранее член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик заявила, что в сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовКак спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег торош, транспорт, общество, водители, новости