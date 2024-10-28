https://crimea.ria.ru/20241028/vklad-segodnya---dokhod-zavtra-pochemu-seychas-vygodno-klast-dengi-v-bank-1141393478.html

Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк

Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк

Ключевая ставка Центробанка РФ в настоящий момент составляет 21%. Это значит, что ставки по вкладам продолжают оставаться на высоком уровне, что делает их... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:36

2024-10-28T09:36

2024-10-28T09:36

банк

банк россии

финансы

общество

банковские вклады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111569/79/1115697987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_047b2cb2abd68ab5346bf446663c6284.jpg

Ключевая ставка Центробанка РФ в настоящий момент составляет 21%. Это значит, что ставки по вкладам продолжают оставаться на высоком уровне, что делает их привлекательными для тех россиян, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения. Эксперты напоминают, что при открытии вклада сегодня можно обеспечить себе финансовую стабильность в будущем. Подробнее о том, какие бывают вклады, как они управляют финансами, и что меняется во время поднятия ключевой ставки в материале РИА Новости.Банковский вклад (депозит) — простой и понятный инструмент, с помощью которого можно накопить деньги, а также один из способов увеличения своих сбережений. Он помогает дисциплинировать себя, ведь если закрыть его раньше срока, то можно потерять почти все начисленные проценты. Также проценты могут стать дополнительным источником дохода - чем больше вложить, тем больше денег вернется.Существует несколько видов банковских вкладов, а также лучшее время для их открытия – повышение ключевой ставки. Чаще всего при выборе депозита стоит обращать внимание именно на этот показатель.Последнее изменение (повышение до 21%) ключевой ставки в России произошло 25 октября.Куда положить деньги и "забыть" о нихРоссийские банки своим гражданам предлагают классические вклады - на них можно положить деньги и "забыть" о своих сбережениях, пока не закончится срок, указанный в договоре. У данных счетов самая высокая процентная ставка и прибыль по ним самая большая.Также имеются вклады с пополнением. Это востребованный банковский продукт, потому что счет тут работает как копилка, в которую можно кинуть "монетку" в любой момент. Например, после непредвиденных доходов – получения премии или продажи личных вещей. Между тем, проценты с момента пополнения начисляются на новую, увеличенную сумму.Функционируют и альтернативные варианты вклада – накопительные счета, которые отличаются тем, что клиент имеет более свободный доступ к своим деньгам. С накопительного счета можно снять деньги в любой момент без потери процентов, нет ограничений и на пополнение счета — можно регулярно переводить любые суммы. Однако есть и минусы: часто процентные ставки по накопительным счетам ниже, чем по другим вкладам.Как ключевая ставка меняет правила игрыПри повышении ключевой ставки проценты по вкладам тоже будут расти. Поэтому повышение ставки и вклады тесно связаны друг с другом.Стоит знать, что ключевая ставка – минимальный процент, под который коммерческие банки России берут в долг у Центрального банка.Низкая ключевая ставка подогревает потребительский спрос и способствует повышению цен, высокая — сдерживает спрос и инфляцию. Изменения ключевой ставки влияют и на расходы, если человек взял кредит с плавающей процентной ставкой.Поэтому, чтобы получить максимальный процент по вкладам, важно действовать вовремя, открывая их по самой высокой ключевой ставке.Опасения при открытии вкладаСтоит помнить, что слишком высокие процентные ставки по вкладам – это еще и повод насторожиться. Так, некоторым банкам взять деньги у ЦБ сложно, поэтому они заранее собирают деньги у населения под высокий процент, понимая, что не будут их возвращать. Так работает одна из мошеннических схем: открыли офис, пообещали высокий доход, вывели деньги со всех счетов и пропали.Следует также знать, что не всегда высокие проценты по вкладам повышаются из-за растущей ключевой ставки. Причин может быть несколько. Например, конкуренция между банками за деньги населения и предприятий.Банки всегда отслеживают ставки друг друга и стараются предложить более выгодные условия для клиентов. Это могут быть спецпредложения с повышенной ставкой для новых вкладчиков или акции ко дню рождения банка или других памятных дат.Кроме того, при принятии решения о размещении средств на депозитах, стоит оценивать не только процентную ставку, но и такие факторы, как срок вклада, возможность досрочного снятия средств, а также дополнительные условия, предлагаемые банком. Благодаря этому вкладчики способны более эффективно управлять своими сбережениями и обеспечивать защиту и приумножение своих финансовых средств.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, банк россии, финансы, общество, банковские вклады