Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
Сила и победы России заключаются в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T14:41
2025-12-09T14:41
владимир путин (политик)
герои россии
герои сво
новости
россия
общество
день героев отечества
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сила и победы России заключаются в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая проходит 9 декабря в Георгиевском зале Кремля.Глава государства подчеркнул, что сейчас, в непростое для России время, традиции воинской славы оказываются особенно прочными, а за каждым героическим поступком стоят ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам."Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижения страны — неотъемлемая часть профессии", - заявил Путин.Он поблагодарил солдат и офицеров, сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, покорителей космоса, летчиков, полярников, врачей, инженеров, ученых и всех, совершающих героические поступки, поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества и вручил Героям России медали "Золотая Звезда".День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин

Сила и победа России заключается в ее исторической правоте – Путин

14:41 09.12.2025
 
© t.me/news_kremlinВладимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России
Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда Героям России
© t.me/news_kremlin
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сила и победы России заключаются в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая проходит 9 декабря в Георгиевском зале Кремля.

"Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание своей ответственности перед страной, сопричастность ее судьбе, искренняя любовь к Родине. В этой любви, в этой исторической правоте и заключается наша сила и наша победа", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас, в непростое для России время, традиции воинской славы оказываются особенно прочными, а за каждым героическим поступком стоят ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам.
"Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижения страны — неотъемлемая часть профессии", - заявил Путин.
Он поблагодарил солдат и офицеров, сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, покорителей космоса, летчиков, полярников, врачей, инженеров, ученых и всех, совершающих героические поступки, поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества и вручил Героям России медали "Золотая Звезда".
День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
