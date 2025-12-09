https://crimea.ria.ru/20251209/sila-i-pobeda-rossii-zaklyuchayutsya-v-ee-pravote--putin-1151520431.html

Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин

Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин

Сила и победы России заключаются в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T14:41

2025-12-09T14:41

2025-12-09T14:41

владимир путин (политик)

герои россии

герои сво

новости

россия

общество

день героев отечества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151520626_0:0:1226:690_1920x0_80_0_0_a341fbf59a9558ff267c2757feddb5f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сила и победы России заключаются в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая проходит 9 декабря в Георгиевском зале Кремля.Глава государства подчеркнул, что сейчас, в непростое для России время, традиции воинской славы оказываются особенно прочными, а за каждым героическим поступком стоят ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам."Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижения страны — неотъемлемая часть профессии", - заявил Путин.Он поблагодарил солдат и офицеров, сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, покорителей космоса, летчиков, полярников, врачей, инженеров, ученых и всех, совершающих героические поступки, поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества и вручил Героям России медали "Золотая Звезда".День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиян с Днем Героев ОтечестваАксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежиГерои СВО являются подлинной элитой России – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), герои россии, герои сво, новости, россия, общество, день героев отечества