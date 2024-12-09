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Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
Отвага, любовь к Отечеству и стремление его защищать являются основной российского национального характера, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T14:35
2024-12-09T14:35
день героев отечества
сергей аксенов
новости крыма
крым
общество
подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Отвага, любовь к Отечеству и стремление его защищать являются основной российского национального характера, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении в честь Дня Героев Отечества."Во все времена Россия держалась на людях, честно и преданно служивших нашей стране. Мужество и отвага, любовь к Родине, стремление служить Отчизне и защищать ее – это основа нашего национального характера", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, каждый из тех, кто носит высокое звание Героя России и Героя Советского Союза, проявил доблесть, самоотверженность и решительность.День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеровПища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронтуИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
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день героев отечества, сергей аксенов, новости крыма, крым, общество, подвиги героев
Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи

Стремление защищать Родину является основой национального характера россиян – Аксенов

14:35 09.12.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМедаль Героя России
Медаль Героя России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Отвага, любовь к Отечеству и стремление его защищать являются основной российского национального характера, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении в честь Дня Героев Отечества.
"Во все времена Россия держалась на людях, честно и преданно служивших нашей стране. Мужество и отвага, любовь к Родине, стремление служить Отчизне и защищать ее – это основа нашего национального характера", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, каждый из тех, кто носит высокое звание Героя России и Героя Советского Союза, проявил доблесть, самоотверженность и решительность.
"Благодаря таким людям в 2014 году Крым стал российским и сегодня мы живем под мирным небом, а наша страна развивается и двигается вперед. Их подвиги – нравственный ориентир для молодого поколения", - подчеркнул глава республики.
День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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