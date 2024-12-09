https://crimea.ria.ru/20241209/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-geroev-otechestva-1142489645.html

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Защита Отечества - тяжелый, но особый труд, который народ России всегда особенно уважал и уважает. Об этом президент России Владимир Путин заявил в День Героев... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T14:15

2024-12-09T14:15

2024-12-09T14:15

владимир путин (политик)

день героев отечества

общество

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Защита Отечества - тяжелый, но особый труд, который народ России всегда особенно уважал и уважает. Об этом президент России Владимир Путин заявил в День Героев Отечества на церемонии вручения золотых звезд Героев России.Работу защитников Отечества он назвал тяжелым, изнурительным, опасным, но особым трудом, и подчеркнул что такой такой осознанный выбор под силу не каждому человеку."Поздравляют вас с праздником - с Днем Героев Отечества, и поздравляю наших боевых товарищей, которые сегодня с нами и получили высокие награды", - обратился президент к присутствующим и ко всем россиянам.Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны, заявлял также президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.В День героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. На торжественное мероприятие приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День Героев Отечества – история праздникаС вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВОГероизм в крови российского многонационального народа – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день героев отечества, общество, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости