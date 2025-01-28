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Как долго продержится тепло в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Как долго продержится тепло в Крыму
Как долго продержится тепло в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Как долго продержится тепло в Крыму
Температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T11:51
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Синоптики отмечают разную температуру по Крыму: от 10 до 17 градусов тепла."Где наблюдается туман, то там температура ниже, около +10…+11 градусов. Самая высокая в предгорье: Симферополе, Белогорске, Почтовом вчера было +16, сегодня будет выше", – уточняет Татьяна Любецкая.На Южном берегу Крыма температура воздуха, по информации Гидрометцентра, пониже. В Алуште +10, Ялте +12, а в Севастополе +15."Тепло установилось в Крыму до субботы. В воскресенье погода изменится", – прогнозируют в крымском Гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторникГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
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крым, татьяна любецкая, погода в крыму, крымская погода
Как долго продержится тепло в Крыму

Температура воздуха в Крыму превышает климатическую норму – Гидрометцентр

11:51 28.01.2025 (обновлено: 11:54 28.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее цветение в Крыму
Зимнее цветение в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Температура воздуха на 5 – 7 градусов выше климатической нормы. Таким теплым январь был в 2007 году. Тогда был перекрыт абсолютный максимум: +21 градус в поселке Почтовом. В этом году пока абсолютный максимум не был перекрыт", – рассказала Татьяна Любецкая.

Синоптики отмечают разную температуру по Крыму: от 10 до 17 градусов тепла.
"Где наблюдается туман, то там температура ниже, около +10…+11 градусов. Самая высокая в предгорье: Симферополе, Белогорске, Почтовом вчера было +16, сегодня будет выше", – уточняет Татьяна Любецкая.
На Южном берегу Крыма температура воздуха, по информации Гидрометцентра, пониже. В Алуште +10, Ялте +12, а в Севастополе +15.
"Тепло установилось в Крыму до субботы. В воскресенье погода изменится", – прогнозируют в крымском Гидрометцентре.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымТатьяна ЛюбецкаяПогода в КрымуКрымская погода
 
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