https://crimea.ria.ru/20250128/kak-dolgo-proderzhitsya-teplo-v-krymu-1143732657.html

Как долго продержится тепло в Крыму

Как долго продержится тепло в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Как долго продержится тепло в Крыму

Температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T11:51

2025-01-28T11:51

2025-01-28T11:54

крым

эксклюзивы риа новости крым

татьяна любецкая

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0b/1122001211_0:339:1318:1080_1920x0_80_0_0_c85d5524789053bf3d2eef454f146a0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Синоптики отмечают разную температуру по Крыму: от 10 до 17 градусов тепла."Где наблюдается туман, то там температура ниже, около +10…+11 градусов. Самая высокая в предгорье: Симферополе, Белогорске, Почтовом вчера было +16, сегодня будет выше", – уточняет Татьяна Любецкая.На Южном берегу Крыма температура воздуха, по информации Гидрометцентра, пониже. В Алуште +10, Ялте +12, а в Севастополе +15."Тепло установилось в Крыму до субботы. В воскресенье погода изменится", – прогнозируют в крымском Гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторникГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, татьяна любецкая, погода в крыму, крымская погода