https://crimea.ria.ru/20231013/za-konfliktom-na-blizhnem-vostoke-mayachit-ten-mirovoy-voyny--ekspert-1132081957.html

За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт

За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт - РИА Новости Крым, 13.10.2023

За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт

Нынешнее обострение ближневосточного конфликта грозит втягиванием в него других стран, прежде всего, США и Ирана, что в свою очередь может повлечь за собой... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T19:37

2023-10-13T19:37

2023-10-13T18:36

ростислав ищенко

мнения

политика

в мире

обострение ситуации в израиле

израиль

общество

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Нынешнее обострение ближневосточного конфликта грозит втягиванием в него других стран, прежде всего, США и Ирана, что в свою очередь может повлечь за собой новую мировую войну. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".ХАМАС "дернул стоп-кран"По его словам, нынешняя эскалация конфликта стала результатом политики США на Ближнем Востоке, которая должна была привести к заключению долговременного мира между арабскими странами и Израилем с "выносом за скобки" палестинской проблемы. То есть, фактически "палестинцев обменивали на мир", что устраивало администрацию Западного берега реки Иордан, но абсолютно не устраивало ХАМАС, считает эксперт.Когда арабские страны Персидского залива и Турция приступили к нормализации отношений с Израилем, ХАМАС перестал получать от них финансирование. Этому движению уже не отводилось никакого места на Ближнем Востоке, и поэтому оно решило "дернуть стоп-кран", пояснил Ищенко.В этом случае, отмечает эксперт, ХАМАС просчитал и ответную реакцию Израиля, а также арабских стран, которые "никогда не допустят уничтожения Газы у всех на глазах", так как для них это будет серьезным ударом, в том числе внутриполитическим. В результате начинается новый виток конфликта, и ХАМАС занимает свое место на Ближнем Востоке.Могут ли США и Иран втянуться в конфликтТем не менее, считает политолог, ХАМАС не просчитал дальнейшую игру Израиля, которому выгодна эскалация, полагает эксперт. По его мнению, сейчас Израиль провоцирует Иран к вступлению в конфликт.По мнению Ищенко, США могут себе позволить "проиграть" Украину или Тайвань, хоть это и грозит серьезным подрывом их позиций в Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не могут позволить себе допустить поражение Израиля. Поэтому американцы продолжат поддерживать израильтян всеми имеющимися возможностями, вплоть до вступления в открытый конфликт с Ираном."Израиль это понимает и раскручивает сейчас возможность вовлечения Ирана в конфликт, потому что на этом фоне все просчеты всех израильских администраций закончатся. Будет гигантская война и все сплотятся вокруг "народного героя Нетаньяху", - заключил Ищенко.Обострение арабо-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://crimea.ria.ru/20231013/politolog-nazval-uslovie-prekrascheniya-zapadnoy-podderzhki-ukrainy-1132079510.html

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ростислав ищенко, мнения, политика, в мире, обострение ситуации в израиле, израиль, общество, ближний восток