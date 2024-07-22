Рейтинг@Mail.ru
У берегов Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240722/u-beregov-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1139043390.html
У берегов Сочи произошло землетрясение
У берегов Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.07.2024
У берегов Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Черном море у берегов Сочи, следует из данных Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T12:12
2024-07-22T12:12
сочи
краснодарский край
землетрясение
стихия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Черном море у берегов Сочи, следует из данных Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, землетрясение, стихия, новости
У берегов Сочи произошло землетрясение

В Черном море у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

12:12 22.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Черном море у берегов Сочи, следует из данных Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 10:02 по московскому времени. Очаг землетрясения располагался на глубине 5 километров, в 32 км к северо-западу от Сочи.
7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.
В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение произошло в Турции
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы
Возле Фукусимы произошло землетрясение
 
СочиКраснодарский крайЗемлетрясениеСтихияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известно
13:42В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках
13:33Формула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией
13:12Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин
13:07В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине
13:00В Крыму женщина упала в глубокий подвал
12:46Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму
12:24Водные графики в трех районах Крыма - где перебои с водой
12:12У берегов Сочи произошло землетрясение
12:00Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют
11:34Сам себе голова: почему все больше россиян выбирают самозанятость
11:18Сильные ливни и крупный град в Крыму: объявлено штормовое предупреждение
11:14На востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина
11:01ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
10:50Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело
10:45На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
10:21На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек
10:09Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей
09:53Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ
09:47ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
Лента новостейМолния