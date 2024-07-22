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У берегов Сочи произошло землетрясение

У берегов Сочи произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.07.2024

У берегов Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Черном море у берегов Сочи, следует из данных Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T12:12

2024-07-22T12:12

2024-07-22T12:12

сочи

краснодарский край

землетрясение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Черном море у берегов Сочи, следует из данных Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение

сочи

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2024

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сочи, краснодарский край, землетрясение, стихия, новости