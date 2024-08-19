https://crimea.ria.ru/20240819/svyshe-250-aftershokov-proizoshlo-na-kamchatke-posle-moschnogo-zemletryaseniya-1139700262.html
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
камчатка
землетрясение
происшествия
новости
стихия
россия
безопасность
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН."Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. Механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке. Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба", - говорится в сообщении службы в Telegram.По мнению ученых, все это позволяет утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Пострадавших нет. После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил срочно расселить дома с риском обрушения. Для этого используют маневренный фонд. Также продолжаются проверки зданий, в том числе учреждений образования.
https://crimea.ria.ru/20240818/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1139698745.html
камчатка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, землетрясение, происшествия, новости, стихия, россия, безопасность, природа
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
Ученые предупреждают об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым
. После сильного землетрясения на Камчатке
общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН.
"Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. Механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке. Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба", - говорится в сообщении службы в Telegram.
По мнению ученых, все это позволяет утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса.
"При этом в очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой 6, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов", - уточнили в филиале геофизической службы.
Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Пострадавших нет.
После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил срочно расселить дома с риском обрушения. Для этого используют маневренный фонд. Также продолжаются проверки зданий, в том числе учреждений образования.