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Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
камчатка
землетрясение
происшествия
новости
стихия
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природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН."Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. Механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке. Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба", - говорится в сообщении службы в Telegram.По мнению ученых, все это позволяет утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Пострадавших нет. После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил срочно расселить дома с риском обрушения. Для этого используют маневренный фонд. Также продолжаются проверки зданий, в том числе учреждений образования.
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РИА Новости Крым
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камчатка, землетрясение, происшествия, новости, стихия, россия, безопасность, природа
Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения

Ученые предупреждают об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке

07:09 19.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН.
"Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. Механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке. Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба", - говорится в сообщении службы в Telegram.
По мнению ученых, все это позволяет утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса.
"При этом в очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой 6, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов", - уточнили в филиале геофизической службы.
Характеристика землетрясенийХарактеристика землетрясений
Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Пострадавших нет.
После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил срочно расселить дома с риском обрушения. Для этого используют маневренный фонд. Также продолжаются проверки зданий, в том числе учреждений образования.
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