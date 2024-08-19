https://crimea.ria.ru/20240819/svyshe-250-aftershokov-proizoshlo-na-kamchatke-posle-moschnogo-zemletryaseniya-1139700262.html

Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения

Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения

После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T07:09

2024-08-19T07:09

2024-08-19T07:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250. Об этом сообщили Камчатском филиале геофизической службы РАН."Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250. Механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке. Размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба", - говорится в сообщении службы в Telegram.По мнению ученых, все это позволяет утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. Восемнадцатого августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Пострадавших нет. После землетрясения губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил срочно расселить дома с риском обрушения. Для этого используют маневренный фонд. Также продолжаются проверки зданий, в том числе учреждений образования.

https://crimea.ria.ru/20240818/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1139698745.html

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камчатка, землетрясение, происшествия, новости, стихия, россия, безопасность, природа