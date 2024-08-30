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Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T08:44
2024-08-30T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.По предварительным данным, расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.17 августа у берегов Камчатки были зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. На следующий день руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что после землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки.В комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается. Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки