https://crimea.ria.ru/20240830/novoe-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1139984049.html

Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T08:44

2024-08-30T08:44

2024-08-30T08:44

землетрясение

камчатка

новости

россия

в мире

тихий океан

происшествия

земля

стихия

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.По предварительным данным, расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.17 августа у берегов Камчатки были зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. На следующий день руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что после землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки.В комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается. Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

камчатка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, новости, россия, в мире, тихий океан, происшествия, земля, стихия, природа, сейсмология