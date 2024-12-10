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Как студенту найти работу в Крыму
Как студенту найти работу в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Как студенту найти работу в Крыму
Тысячи вакансий в Крыму предлагают работодатели, готовые взять людей без опыта, в том числе молодежь от 14 до 18 лет. В каких сферах наиболее востребованы такие РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T16:15
2024-12-10T16:15
2024-12-10T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тысячи вакансий в Крыму предлагают работодатели, готовые взять людей без опыта, в том числе молодежь от 14 до 18 лет. В каких сферах наиболее востребованы такие работники и как студенту найти работу в республике, эксперты рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что "Центр занятости" всегда готов помочь всем ребятам, которые обращаются к ним, трудоустроиться на местные предприятия. Также молодые люди могут пройти ни них практику, стажировку для последующего трудоустройства.По его словам, в этом году специалисты "Центра занятости" провели в учебных заведениях Крыма 485 мероприятий с целью профориентации молодежи. Студентов учили, как правильно составить резюме, какие задавать вопросы работодателю, чтобы ему понравиться и устроиться на работу. Также им рассказали, где искать вакансии.Свободные вакансииПредседатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал о проекте "ГосСтарт", в рамках которого студенты могут попробовать себя в роли госслужащих.По его словам, в Крыму для участия в этом проекте откликнулись многие министерства и ведомства. Кроме того, в течение декабря в десятках администраций городов и районов республики, министерств и ведомств Крыма проходят Дни открытых дверей. Молодые люди могут их посетить и, если их заинтересует эта сфера деятельности, то пройти стажировку.Для участия в этом проекте можно зайти на официальный его сайт или обратиться в Госкомитет молодежной политики РК через интернет-ресурсы, можно также позвонить, написать или прийти самим в ведомство.Профориентацией, трудоустройством занимаются и в студенческих отрядах республики.Еще одним популярным направлением, по его словам, является сервисное обслуживание: работа в отелях, гостиницах. Также уже несколько лет студенты участвуют в молодежном форуме "Таврида" в качестве сервисного и технического персонала."В период летнего сезона очень востребована работа проводником. Много ребят работает в этот период вожатыми в лагерях", – подытожил Кайданский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаЛетнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знатьКризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
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Как студенту найти работу в Крыму
Более 8 тысяч вакансий в Крыму предлагают работодатели для соискателей без опыта
16:15 10.12.2024 (обновлено: 16:20 10.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым
. Тысячи вакансий в Крыму предлагают работодатели, готовые взять людей без опыта, в том числе молодежь от 14 до 18 лет. В каких сферах наиболее востребованы такие работники и как студенту найти работу в республике, эксперты рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Сегодня на портале "Работа России" работодатели предлагают в Крыму порядка 8 тысяч рабочих мест для тех, у кого нет опыта, но они хотят начать работать и строить карьеру", – сообщил директор республиканского "Центра занятости населения" Сергей Бродовский.
Он отметил, что "Центр занятости" всегда готов помочь всем ребятам, которые обращаются к ним, трудоустроиться на местные предприятия. Также молодые люди могут пройти ни них практику, стажировку для последующего трудоустройства.
"Наши работодатели готовы привлекать ребят от 14 до 18 лет. Только в этом году с нашей помощью на предприятия трудоустроились более 2000 человек. Особенно сейчас ценны ребята, которые заканчивают средне-специальные учебные заведения и вузы", – подчеркнул эксперт.
По его словам, в этом году специалисты "Центра занятости" провели в учебных заведениях Крыма 485 мероприятий с целью профориентации молодежи. Студентов учили, как правильно составить резюме, какие задавать вопросы работодателю, чтобы ему понравиться и устроиться на работу. Также им рассказали, где искать вакансии.
"Наша молодежь может найти вакансии и разместить свое резюме на различных ресурсах, в том числе на портале "Работа России". Сейчас есть, например, места в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления", – рассказал Бродовский.
Свободные вакансии
Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал о проекте "ГосСтарт", в рамках которого студенты могут попробовать себя в роли госслужащих.
"Если молодые люди заинтересованы в том, чтобы попробовать себя на государственной или муниципальной службе, в рамках проекта "ГосСтарт" можно пройти практику или стажировку как в республиканских учреждениях исполнительной власти, так и на местах", – пояснил Алексей Зинченко.
По его словам, в Крыму для участия в этом проекте откликнулись многие министерства и ведомства. Кроме того, в течение декабря в десятках администраций городов и районов республики, министерств и ведомств Крыма проходят Дни открытых дверей. Молодые люди могут их посетить и, если их заинтересует эта сфера деятельности, то пройти стажировку.
Для участия в этом проекте можно зайти на официальный его сайт или обратиться в Госкомитет молодежной политики РК через интернет-ресурсы, можно также позвонить, написать или прийти самим в ведомство.
Профориентацией, трудоустройством занимаются и в студенческих отрядах республики.
"У нас лидирует детское оздоровление: по итогам этого года из 2626 человек, которые работали, более 1000 трудились в этой сфере", – поделился руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.
Еще одним популярным направлением, по его словам, является сервисное обслуживание: работа в отелях, гостиницах. Также уже несколько лет студенты участвуют в молодежном форуме "Таврида" в качестве сервисного и технического персонала.
"В период летнего сезона очень востребована работа проводником. Много ребят работает в этот период вожатыми в лагерях", – подытожил Кайданский.
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