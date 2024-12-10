https://crimea.ria.ru/20241210/kak-studentu-nayti-rabotu-v-krymu-1142526718.html

Как студенту найти работу в Крыму

Как студенту найти работу в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Как студенту найти работу в Крыму

Тысячи вакансий в Крыму предлагают работодатели, готовые взять людей без опыта, в том числе молодежь от 14 до 18 лет. В каких сферах наиболее востребованы такие РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T16:15

2024-12-10T16:15

2024-12-10T16:20

крым

трудоустройство

трудоустройство в крыму

новости крыма

студенты

общество

работа

вакансии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142369746_0:52:1026:629_1920x0_80_0_0_00ed53cdbad60e7a3e5b921b0e258d15.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тысячи вакансий в Крыму предлагают работодатели, готовые взять людей без опыта, в том числе молодежь от 14 до 18 лет. В каких сферах наиболее востребованы такие работники и как студенту найти работу в республике, эксперты рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что "Центр занятости" всегда готов помочь всем ребятам, которые обращаются к ним, трудоустроиться на местные предприятия. Также молодые люди могут пройти ни них практику, стажировку для последующего трудоустройства.По его словам, в этом году специалисты "Центра занятости" провели в учебных заведениях Крыма 485 мероприятий с целью профориентации молодежи. Студентов учили, как правильно составить резюме, какие задавать вопросы работодателю, чтобы ему понравиться и устроиться на работу. Также им рассказали, где искать вакансии.Свободные вакансииПредседатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал о проекте "ГосСтарт", в рамках которого студенты могут попробовать себя в роли госслужащих.По его словам, в Крыму для участия в этом проекте откликнулись многие министерства и ведомства. Кроме того, в течение декабря в десятках администраций городов и районов республики, министерств и ведомств Крыма проходят Дни открытых дверей. Молодые люди могут их посетить и, если их заинтересует эта сфера деятельности, то пройти стажировку.Для участия в этом проекте можно зайти на официальный его сайт или обратиться в Госкомитет молодежной политики РК через интернет-ресурсы, можно также позвонить, написать или прийти самим в ведомство.Профориентацией, трудоустройством занимаются и в студенческих отрядах республики.Еще одним популярным направлением, по его словам, является сервисное обслуживание: работа в отелях, гостиницах. Также уже несколько лет студенты участвуют в молодежном форуме "Таврида" в качестве сервисного и технического персонала."В период летнего сезона очень востребована работа проводником. Много ребят работает в этот период вожатыми в лагерях", – подытожил Кайданский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаЛетнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знатьКризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, трудоустройство, трудоустройство в крыму, новости крыма, студенты, общество, работа, вакансии в крыму