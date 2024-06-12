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Летнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знать

Летнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знать - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Летнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знать

Официальное трудоустройство и официальная зарплата – это одни из главных критериев при выборе работодателя, только такая работа будет учтена в стаж и повлияет... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T08:59

2024-06-12T08:59

2024-06-12T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Официальное трудоустройство и официальная зарплата – это одни из главных критериев при выборе работодателя, только такая работа будет учтена в стаж и повлияет на пенсию в будущем, напомнили в Отделении СФР по Республике Крым студентам и школьникам, которые хотят найти работу на лето.Также в отделении фонда уточнили, что оформление электронной трудовой книжки – это дополнительная возможность трудоустроиться дистанционно."Важно помнить, что за школьниками и студентами-очниками до 23 лет сохраняется право на пенсию по потере кормильца, даже если параллельно с учебой они работают", – отметили в ведомствеПри этом официальное трудоустройство влияет на получение социальных выплат, предусмотренных только для неработающих граждан: федеральную доплату до прожиточного минимума (ФСД); компенсацию по уходу за гражданами старше 80 лет, инвалидами I группы и детьми-инвалидами; повышенную фиксированную выплату на иждивенца к страховой пенсии родителей, перечислили в Соцфонде.Исключением являются те получатели пенсии, которые в свободное от учебы время находят работу по направлению государственной службы занятости, в этом случае ФСД к пенсии на период временного трудоустройства не прекращаются.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник, в Крыму в этом году планируется временно трудоустроить, в том числе на лето, 1600 подростков от 14 до 18 лет.Ранее на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России на сейчас опустился до рекордно низкой отметки 2,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплатыВывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах КрымаВ Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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