https://crimea.ria.ru/20240602/trudoustroystvo-podrostkov-v-krymu-kak-rabotaet-programma-letom-2024--1137697282.html

Трудоустройство подростков в Крыму: как работает программа летом-2024

Трудоустройство подростков в Крыму: как работает программа летом-2024 - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Трудоустройство подростков в Крыму: как работает программа летом-2024

В Крыму в этом году планируется временно трудоустроить, в том числе на лето, 1600 подростков от 14 до 18 лет. Об условиях приема на работу несовершеннолетних,... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T07:03

2024-06-02T07:03

2024-06-02T07:03

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Об условиях приема на работу несовершеннолетних рассказал замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник Об условиях приема на работу несовершеннолетних рассказал замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется временно трудоустроить, в том числе на лето, 1600 подростков от 14 до 18 лет. Об условиях приема на работу несовершеннолетних, ограничениях и перспективах в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.По его словам, министерство помогает подросткам в Крыму временно трудоустроиться в свободное от учебы время с 2015 года, и спектр вакансий постоянно расширяется. "В этом году у нас запланировано 1600 трудоустройств", – сообщил Стадник.Он отметил, что в бюджете каждого муниципального образования Крыма предусмотрены денежные средства для поддержки работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних."Идет компенсация именно заработной платы. И на эти цели по муниципалитетам у нас в целом в Республике Крым предусмотрено порядка пяти миллионов", – уточнил Стадник.Где могут работать подростки в КрымуКак правило несовершеннолетние работают в санаторно-курортной сфере, торговле и общепите, сельском хозяйстве, а также в колл-центрах и летних лагерях. И самые хорошие практики трудоустройства детей в Крыму есть там, где в этом заинтересованы все, отметил Стадник."В некоторых регионах к этому процессу подключается ученическое самоуправление. Они взаимодействуют с центром занятости тесно и постоянно. Знают, на каких предприятиях работодатели готовы принять работников на каникулярный период или в свободное от учебы время. Администрация всему этому содействует, в том числе путем стимулирования работодателей финансово. И в совокупности получается очень хороший результат", – рассказал он.В качестве примера Стадник привел Ялту, где подростков с 2015 года каждое лето трудоустраивают в аквапарк. А также Симферополь и Евпаторию, где "очень активно детей берут на работу" в колл-центры, объекты питания и торговли.Стадник подчеркнул, что российским законодательством запрещено использовать труд несовершеннолетних там, где он может причинить вред здоровью. Поэтому дети не могут работать, например, грузчиками или на вредных производствах. Полный перечень сфер деятельности, в которых использовать труд детей запрещено, установлен постановлением правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года, уточнил замминистра."А что касается не сильно напрягающих работ – это пожалуйста", – сказал Стадник. И отметил, что там, где детям работать разрешено, "ограничения в труде подростков на самом деле не такие большие". Преимущественно они касаются распределения нагрузки.Нормы рабочего дня для несовершеннолетнихПри этом рабочая смена подростков в возрасте 14-15 лет не может превышать четырех часов. Для работников 15-16 лет этот лимит составляет пять часов, а 16-18 лет – семь. "При совмещении работы с учебой рабочая смена сокращается: в возрасте 14 – 16 лет до 2,5 часов, 16 – 18 лет до 4 часов", – добавил Стадник. Он подчеркнул, что основной возраст, с которого ребенок может трудоустроиться, – 16 лет. Но и у более юных трудолюбивых граждан в возрасте от 14-ти есть такая возможность, только с некоторыми дополнительными ограничениями."Кроме того, дети могут трудоустраиваться и в возрасте до 14 лет в определенных сферах, например, это кинематограф, искусство, спорт, – уточнил Стадник. – Главное требование: чтобы работа не приносила вреда".Как найти работу подростку в КрымуСамый простой и оптимальный способ для подростка найти работу – обратиться в центр занятости, который обладает всем спектром информации в отношении вакансий, сказал Стадник.Для трудоустройства ребенка потребуется документ, удостоверяющий личность, и справка о прохождении первичного медосмотра. Для детей до 15 лет, кроме этого, понадобится письменное согласие родителей.Что должно быть в трудовом договореЗамминстра подчеркнул: если подросток выполняет трудовую функцию, то возникают правоотношения "работодатель – работник", а значит, должен быть заключен трудовой договор. Это касается и летней практики учащихся."Любые правоотношения должны быть оформлены в установленном порядке. Поэтому самое первое и главное, что нужно знать детям при трудоустройстве, это то, что с ними должен быть заключен трудовой договор, экземпляр которого вручается работнику, то есть подростку", – указал Стадник.В договоре "все должно быть полностью расписано: время работы, условия зарплаты, социальный пакет и прочее". И в обязательном порядке на документе должны стоять подпись и печать работодателя, предупредил Стадник.В этом случае молодой работник заводит трудовую книжку и, соответственно, начинает накапливаться трудовой стаж и пенсионные баллы. Кроме того, это обезопасит от недобросовестных людей и обмана, поскольку работодатель, подписывая такой договор, понимает последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплатыВывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах КрымаРоссийские педагоги смогут искать работу на специальном портале

https://crimea.ria.ru/20240601/v-sevastopole-startoval-sezon-gubernatorskikh-shkolnykh-trudovykh-otryadov-1137782745.html

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