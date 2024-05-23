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В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты
В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты
Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям ЦЗН Михаил Яшин.Наиболее востребованы виноградари, повара, горничные, работники обеденного зала, инженеры, педагоги, трактористы, культ-организаторы в детские лагеря и пансионаты, мастера и наладчики оборудования.В среднем, работодатели предлагают заработную плату в размере 30-50 тысяч рублей в месяц. Многие предприятия обеспечивают сезонников проживанием и питанием.В ходе мероприятия были организованы экспресс-собеседования для соискателей, во время которых они могли задать интересующие вопросы кадровым специалистам организаций.Ранее замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова сообщила, что наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортноКакие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платятВ России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью
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севастополь, работа, трудоустройство в крыму, трудоустройство, ярмарка вакансий, вакансии в крыму, вакансии, новости крыма
В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты
Предприятия Севастополя открыли 300 вакансий для сезонников
16:20 23.05.2024 (обновлено: 16:37 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям ЦЗН Михаил Яшин.
"В рамках ярмарки "Укомплектование кадров на общественные, временные и сезонные работы" крупные предприятия города приглашают сотрудников в сферу сельского хозяйства, виноградарства, гостинично-санаторного комплекса, досуга, рекреации и торговли. Всего около 300 вакансий", - сообщил Яшин.
Наиболее востребованы виноградари, повара, горничные, работники обеденного зала, инженеры, педагоги, трактористы, культ-организаторы в детские лагеря и пансионаты, мастера и наладчики оборудования.
В среднем, работодатели предлагают заработную плату в размере 30-50 тысяч рублей в месяц. Многие предприятия обеспечивают сезонников проживанием и питанием.
В ходе мероприятия были организованы экспресс-собеседования для соискателей, во время которых они могли задать интересующие вопросы кадровым специалистам организаций.
Ранее замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова сообщила
, что наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности.
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