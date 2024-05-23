https://crimea.ria.ru/20240523/v-sevastopole-otkryli-300-vakansiy-dlya-sezonnikov-usloviya-i-zarplaty-1137527742.html

В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты

В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты

Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям ЦЗН Михаил Яшин.Наиболее востребованы виноградари, повара, горничные, работники обеденного зала, инженеры, педагоги, трактористы, культ-организаторы в детские лагеря и пансионаты, мастера и наладчики оборудования.В среднем, работодатели предлагают заработную плату в размере 30-50 тысяч рублей в месяц. Многие предприятия обеспечивают сезонников проживанием и питанием.В ходе мероприятия были организованы экспресс-собеседования для соискателей, во время которых они могли задать интересующие вопросы кадровым специалистам организаций.Ранее замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова сообщила, что наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортноКакие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платятВ России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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